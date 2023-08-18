Полицию отправили на кладбище Оби после ролика, где дети оскверняют могилы

В соцсетях появился ролик, якобы снятый в городе Оби. На видео дети оскверняют могилы на кладбище. Полиция после появления видео отправила наряды на место инцидента.



Видео появилось в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» 18 августа. На нем видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на столик одной из могил. Второй ребенок смеется и снимает все это на камеру.