Полицию отправили на кладбище Оби после ролика, где дети оскверняют могилы

В соцсетях появился ролик, якобы снятый в городе Оби. На видео дети оскверняют могилы на кладбище. Полиция после появления видео отправила наряды на место инцидента.
Видео появилось в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» 18 августа. На нем видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на столик одной из могил. Второй ребенок смеется и снимает все это на камеру.
— Прошу по делам несовершеннолетних принять меры насчет подростков, которые не один раз оскверняют могилы, портят их, слушают музыку, переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду и цветы, которые приносят родственники, лежат на могилках. Прошу принять меры, — написала автор поста.
В ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС прокомментировали:
— Сообщений и заявлений в полицию Оби на данный момент не поступало. Информация зарегистрирована, проверяется. Наряды будут приближены к указанному участку местности.
В начале августа новосибирская полиция начала проверку после сообщений о вандализме на кладбище в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском.