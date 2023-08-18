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Полицию отправили на кладбище Оби после ролика, где дети оскверняют могилы

Ролик с хулиганами начал расходиться в соцсетях

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Жители Оби пожаловались, что дети оскверняют могилы на местном кладбище

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В соцсетях появился ролик, якобы снятый в городе Оби. На видео дети оскверняют могилы на кладбище. Полиция после появления видео отправила наряды на место инцидента.

Видео появилось в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте» 18 августа. На нем видно, как один из подростков набирает в рот лимонад и выплевывает его на столик одной из могил. Второй ребенок смеется и снимает все это на камеру.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Мальчик набрал в рот лимонад и выплюнул его на столик, находящийся на одной из могил

Видео: «Город Обь Онлайн»

— Прошу по делам несовершеннолетних принять меры насчет подростков, которые не один раз оскверняют могилы, портят их, слушают музыку, переворачивают столы и стулья, разбрасывают еду и цветы, которые приносят родственники, лежат на могилках. Прошу принять меры, — написала автор поста.

В ГУ МВД по Новосибирской области журналисту НГС прокомментировали:

— Сообщений и заявлений в полицию Оби на данный момент не поступало. Информация зарегистрирована, проверяется. Наряды будут приближены к указанному участку местности.

В начале августа новосибирская полиция начала проверку после сообщений о вандализме на кладбище в рабочем поселке Кольцово под Новосибирском.

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