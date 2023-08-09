22-летнего афганца насильно доставили в Толмачево, чтобы отправить на родину

В Новосибирске приставы выдворили из страны незаконного мигранта. 22-летний афганец прилетел в город к родственникам и задержался.

— Вместо 19 дней задержался почти на год. При этом на миграционный учет не встал, за разрешением на работу, за видом на жительство или временным проживанием не обращался, — отметили в пресс-службе ГУ ФСПП по Новосибирской области.