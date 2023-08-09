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22-летнего афганца насильно доставили в Толмачево, чтобы отправить на родину

Он жил в Новосибирске нелегально

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Мужчину доставили в аэропорт

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В Новосибирске приставы выдворили из страны незаконного мигранта. 22-летний афганец прилетел в город к родственникам и задержался.

— Вместо 19 дней задержался почти на год. При этом на миграционный учет не встал, за разрешением на работу, за видом на жительство или временным проживанием не обращался, — отметили в пресс-службе ГУ ФСПП по Новосибирской области.

В середине июня нелегала задержали сотрудники полиции. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Ему назначили штраф в 2 тысячи рублей и решили выдворить из России.

— На днях судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов доставили иностранца в зону пограничного контроля аэропорта Толмачево, откуда он сначала отправился в Ташкент, а далее рейсом в Кабул, — добавили приставы.

С начала года приставы выдворили 505 иностранных граждан. Наиболее распространенная причина таких решений — нарушение сроков пребывания в России.

В конце июня новосибирские приставы выдворили десятки нелегальных мигрантов из страны. Среди них — 26-летняя гражданка Нигерии.

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