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Два грузовика столкнулись лоб в лоб на левом берегу Новосибирска

По словам очевидцев, на месте аварии работает реанимация

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Авария произошла на улице Большой

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Днем 5 августа в Ленинском районе Новосибирска столкнулся грузовик Isuzu с самосвалом Shacman. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».

Как говорится в посте, авария произошла на улице Большой. По словам очевидцев, на месте ДТП работает реанимация.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.

Ранее в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей. Из-за аварии собралась длинная пробка.

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ДТПАварияНовосибирск
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