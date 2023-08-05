Два грузовика столкнулись лоб в лоб на левом берегу Новосибирска

Днем 5 августа в Ленинском районе Новосибирска столкнулся грузовик Isuzu с самосвалом Shacman. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54».
Как говорится в посте, авария произошла на улице Большой. По словам очевидцев, на месте ДТП работает реанимация.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием по ситуации. На момент публикации ответ из инспекции не поступил.
Ранее в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей. Из-за аварии собралась длинная пробка.