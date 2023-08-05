На Бердском шоссе столкнулись пять машин — видео с места аварии

В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей. Из-за аварии собралась длинная пробка.
Информация о том, что на участке от Бердского шоссе до перекрестка с улицей Русской произошла массовая авария, появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По данным очевидцев, среди участников ДТП есть пострадавшие. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
На виде, которое опубликовали в телеграм-канале, видно, что один из автомобилей вылетел на встречную полосу, также заметно, что среди столкнувшихся не менее пяти машин.
После столкновения левый ряд оказался заблокирован, на Бердском шоссе собралась длинная пробка.
На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД ситуацию не прокомментировали.
Затор также образовался на Бердском тупике на пути к пляжу «Звезда», сейчас там проходит фестиваль «Новатория».