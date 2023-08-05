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На Бердском шоссе столкнулись пять машин — видео с места аварии

Автомобилисты встали в длинную пробку

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Столкнулись не менее пяти машин

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В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись пять автомобилей. Из-за аварии собралась длинная пробка.

Информация о том, что на участке от Бердского шоссе до перекрестка с улицей Русской произошла массовая авария, появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». По данным очевидцев, среди участников ДТП есть пострадавшие. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

На виде, которое опубликовали в телеграм-канале, видно, что один из автомобилей вылетел на встречную полосу, также заметно, что среди столкнувшихся не менее пяти машин.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последствия аварии сняли очевидцы

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

После столкновения левый ряд оказался заблокирован, на Бердском шоссе собралась длинная пробка.

На участке собрался затор примерно в 2 километра

На участке собрался затор примерно в 2 километра

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На момент публикации в отделе пропаганды ГИБДД ситуацию не прокомментировали.

Затор также образовался на Бердском тупике на пути к пляжу «Звезда», сейчас там проходит фестиваль «Новатория».

Обновлено. В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что пострадавших в аварии нет, ДТП оформили с материальным ущербом.

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ДТПАварияПробкаЗаторБердское шоссе
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