В жилом доме в Канске взорвался газ — там меняли трубы

Сейчас во дворе пятиэтажки работают сотрудники из разных ведомств, на место выехали даже сотрудники отдела по вопросам миграции и Госавтоинспекции. Они общаются с людьми, чьи квартиры пострадали во время взрыва, выясняют всё о наличии документов, чтобы при необходимости оказать помощь при восстановлении бумаг.