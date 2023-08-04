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В жилом доме в Канске взорвался газ — там меняли трубы

Из квартир эвакуировали 200 человек

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Одна из квартир загорелась — пожар удалось ликвидировать

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В Канске (Красноярский край) произошел взрыв в пятиэтажном доме. Пострадали квартиры с первого по пятый этаж, одна из них загорелась. В Следственном комитете края сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда в одной из квартир меняли газовые трубы.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью одного или нескольких человек.

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Видео: ЧП Канск / Vk.com

Взрывом повредило межкомнатные перегородки, окна и стены

Взрывом повредило межкомнатные перегородки, окна и стены

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По данным МЧС по Красноярскому краю, взрывом повредило межкомнатные перегородки, окна и двери самой квартиры и соседних. Ведомство сообщает, что после взрыва эвакуировались 200 человек, из них 20 — дети.

Среди пострадавших, к счастью, обошлось без детей. Как пояснила нашим коллегам из издания NGS24.RU представитель Минздрава края Зоя Масленикова, на данный момент известно об 11 пострадавших. 7 из них госпитализированы — двое в тяжелом состоянии, остальные — средней и легкой степени тяжести.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: МЧС по Красноярскому краю

Из дома эвакуировали 200 человек

Из дома эвакуировали 200 человек

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Сейчас во дворе пятиэтажки работают сотрудники из разных ведомств, на место выехали даже сотрудники отдела по вопросам миграции и Госавтоинспекции. Они общаются с людьми, чьи квартиры пострадали во время взрыва, выясняют всё о наличии документов, чтобы при необходимости оказать помощь при восстановлении бумаг.

Корреспонденты NGS24.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают всё о происшествии.

КанскВзрывПятиэтажкаВзрыв газаКрасноярский край
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