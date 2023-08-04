В жилом доме в Канске взорвался газ — там меняли трубы

В Канске (Красноярский край) произошел взрыв в пятиэтажном доме. Пострадали квартиры с первого по пятый этаж, одна из них загорелась. В Следственном комитете края сообщили, что взрыв произошел в тот момент, когда в одной из квартир меняли газовые трубы.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью одного или нескольких человек.
По данным МЧС по Красноярскому краю, взрывом повредило межкомнатные перегородки, окна и двери самой квартиры и соседних. Ведомство сообщает, что после взрыва эвакуировались 200 человек, из них 20 — дети.
Среди пострадавших, к счастью, обошлось без детей. Как пояснила нашим коллегам из издания NGS24.RU представитель Минздрава края Зоя Масленикова, на данный момент известно об 11 пострадавших. 7 из них госпитализированы — двое в тяжелом состоянии, остальные — средней и легкой степени тяжести.
Сейчас во дворе пятиэтажки работают сотрудники из разных ведомств, на место выехали даже сотрудники отдела по вопросам миграции и Госавтоинспекции. Они общаются с людьми, чьи квартиры пострадали во время взрыва, выясняют всё о наличии документов, чтобы при необходимости оказать помощь при восстановлении бумаг.
Корреспонденты NGS24.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают всё о происшествии.