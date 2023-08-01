Грузовик с краном задел провода в Новосибирске — без света осталось более 2 тысяч человек

В Первомайском районе Новосибирска днем 1 августа при несанкционированных работах в зоне ЛЭП 2400 человек остались без света. Как сообщили в АО «РЭС», грузовик с краном задел провода, что вызвало замыкание.
— На улице Искитимская 1-я частным лицом производились работы по установке ж/б колец с применением крана-манипулятора под проводами воздушной линии электропередачи 10кВ. При поднятии стрелы крана произошло прикосновение к проводам ЛЭП, что вызвало однофазное замыкание через конструкцию спецтехники, — пояснили в компании.
Чтобы устранить неполадку, энергетикам пришлось обесточить линию и 3 трансформаторные подстанции. В итоге частный сектор остался без света. Электроэнергию удалось восстановить лишь спустя полчаса.
Ранее в Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения. Без света осталось более 15 тысяч человек.