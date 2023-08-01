freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 91.59
eur 100.94
СрочноПрокуратура проверит, откуда в лесу десятки могил
Все новости
Все новости

Грузовик с краном задел провода в Новосибирске — без света осталось более 2 тысяч человек

Инцидент произошел в Первомайском районе

277

Электроэнергию удалось восстановить лишь спустя полчаса

Поделиться

В Первомайском районе Новосибирска днем 1 августа при несанкционированных работах в зоне ЛЭП 2400 человек остались без света. Как сообщили в АО «РЭС», грузовик с краном задел провода, что вызвало замыкание.

— На улице Искитимская 1-я частным лицом производились работы по установке ж/б колец с применением крана-манипулятора под проводами воздушной линии электропередачи 10кВ. При поднятии стрелы крана произошло прикосновение к проводам ЛЭП, что вызвало однофазное замыкание через конструкцию спецтехники, — пояснили в компании.

Чтобы устранить неполадку, энергетикам пришлось обесточить линию и 3 трансформаторные подстанции. В итоге частный сектор остался без света. Электроэнергию удалось восстановить лишь спустя полчаса.

Ранее в Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения. Без света осталось более 15 тысяч человек.

По теме

Отключение светаАварияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter