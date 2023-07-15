Без электричества остались 15 тысяч жителей Новосибирской области

В Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения 15 июля. По данным АО «РЭС», общая численность населения, оставшегося без света, составляет 15 тысяч человек.
— Без электроснабжения остались: 6 тысяч человек в Искитимском районе, почти 6,7 тысячи в Тогучинском районе, в Первомайском районе Новосибирска — порядка 3 тысяч человек, а также жители ближайших к прохождению урагана населенных пунктов Болотнинского, Новосибирского и Искитимского районов, — сообщили в АО «РЭС» вечером 15 июля.
Все силы и средства двух филиалов АО «РЭС» брошены на ликвидацию последствий стихии. Порядка 16 аварийных бригад энергетиков и 20 единиц основной и специальной техники устраняют аварии на электросетях.
— Бригады будут работать до полного устранения всех повреждений, — добавили в «РЭС».
15 июля Новосибирск и область засыпало градом. Ледяные осадки заметили на Бердском шоссе, улице Учительской, в Боровом, Краснообске и других районах и населенных пунктах региона. В городе идет дождь, в некоторых районах сверкает молния. Читатели НГС по просьбе редакции рассказали и показали, как они встретили непогоду.