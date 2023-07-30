«Живой, но поломанный»: на Советском шоссе сбили мотоциклиста

Вечером 30 июля на левом берегу Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла. По информации телеграм-канала «АСТ-5 Black», авария произошла возле ОбьГЭСа на Советском шоссе. В сообщении указано, что на участке дороги сбили мотоциклиста.
— Пострадавший живой, но поломанный прилично, — указано в публикации.
На фотографии можно заметить лежащий на дороге мотоцикл, а также толпу людей. О том, какой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в сообщении не указано.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности дорожно-транспортного происшествия.
В конце июня в Новосибирске на улице Станционной мотоцикл врезался в поворачивающую фуру. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.