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«Живой, но поломанный»: на Советском шоссе сбили мотоциклиста

Инцидент произошел вблизи ОбьГЭСа

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На участке дороги сбили мотоциклиста

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Вечером 30 июля на левом берегу Новосибирска произошло ДТП с участием мотоцикла. По информации телеграм-канала «АСТ-5 Black», авария произошла возле ОбьГЭСа на Советском шоссе. В сообщении указано, что на участке дороги сбили мотоциклиста.

— Пострадавший живой, но поломанный прилично, — указано в публикации.

На фотографии можно заметить лежащий на дороге мотоцикл, а также толпу людей. О том, какой автомобиль столкнулся с мотоциклом, в сообщении не указано.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности дорожно-транспортного происшествия.

В конце июня в Новосибирске на улице Станционной мотоцикл врезался в поворачивающую фуру. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью.

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МотоциклДТПСоветское шоссеГИБДД
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