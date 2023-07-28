На реке Снежной найдено тело туристки, которая пропала во время сплава в Бурятии в начале июля

В Иркутской области найдено тело туристки, которая пропала во время сплава на реке Снежной. 6 июля катамаран перевернулся с людьми в Бурятии, одна женщина, Елена Романова, долгое время оставалась пропавшей.
Как сообщили в телеграм-канале МЧС по Иркутской области, ее тело обнаружили 28 июля. Это произошло через 22 дня после трагедии.
— Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены, — указано в сообщении.
Елену Романову из Новосибирска искали с 6 июля вместе с другими туристами, которые пропали во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Группа из восьми человек сплавлялась по реке, и во время прохода одного из участков катамараны перевернулись. Выплыть самостоятельно смогли Алексей Мысник и Роман Коротеев, Евгений Марченко также выбрался на берег. Еще четырех туристов нашли, они живы.
В поисках сибирячки задействовали вертолет Ми-8, спасатели обследовали 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежной. 17 июля в пресс-службе ГУ МЧС Республики Бурятия сообщили, что поиски пропавшей туристки приостановили «до выяснения новых обстоятельств».