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СрочноНайдено тело туристки, пропавшей во время сплава
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На реке Снежной найдено тело туристки, которая пропала во время сплава в Бурятии в начале июля

Сибирячку искали 22 дня

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Тело обнаружили 28 июля

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В Иркутской области найдено тело туристки, которая пропала во время сплава на реке Снежной. 6 июля катамаран перевернулся с людьми в Бурятии, одна женщина, Елена Романова, долгое время оставалась пропавшей.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС по Иркутской области, ее тело обнаружили 28 июля. Это произошло через 22 дня после трагедии.

— Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены, — указано в сообщении.

Елену Романову из Новосибирска искали с 6 июля вместе с другими туристами, которые пропали во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Группа из восьми человек сплавлялась по реке, и во время прохода одного из участков катамараны перевернулись. Выплыть самостоятельно смогли Алексей Мысник и Роман Коротеев, Евгений Марченко также выбрался на берег. Еще четырех туристов нашли, они живы.

В поисках сибирячки задействовали вертолет Ми-8, спасатели обследовали 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежной. 17 июля в пресс-службе ГУ МЧС Республики Бурятия сообщили, что поиски пропавшей туристки приостановили «до выяснения новых обстоятельств».

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