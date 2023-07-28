На реке Снежной найдено тело туристки, которая пропала во время сплава в Бурятии в начале июля

Елену Романову из Новосибирска искали с 6 июля вместе с другими туристами, которые пропали во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Группа из восьми человек сплавлялась по реке, и во время прохода одного из участков катамараны перевернулись. Выплыть самостоятельно смогли Алексей Мысник и Роман Коротеев, Евгений Марченко также выбрался на берег. Еще четырех туристов нашли, они живы.

