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Крушение вертолета на Алтае

«Трое в реанимации»: что известно о состоянии туристов, пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае

В результате происшествия погибли четыре человека, десять — пострадали

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Среди пострадавших также есть члены экипажа вертолета

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В правительстве Республики Алтая рассказали о состоянии людей, пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур.

Как сообщил НГС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, три пассажира авиатранспорта находятся в реанимации.

— Все семь человек, доставленные накануне в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека — в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из пассажиров — в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, ухудшений здоровья нет, — сообщил НГС специалист.

Михаил Максимов уточнил, что среди пострадавших также есть члены экипажа вертолета. Их состояние здоровья оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Накануне в телеграм-канале Михаила Максимова появились данные, что пострадавших в результате происшествия доставили в республиканскую больницу вертолетами спасательной службы и санитарной авиации.

ЧП произошло днем 27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту транспорта находились 16 человек, 10 из них пострадали, 4 — погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все, что известно о крушении вертолета на Алтае, НГС собрал в онлайн-трансляции.

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