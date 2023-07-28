«Трое в реанимации»: что известно о состоянии туристов, пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае

Как сообщил НГС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, три пассажира авиатранспорта находятся в реанимации.



— Все семь человек, доставленные накануне в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека — в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из пассажиров — в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, ухудшений здоровья нет, — сообщил НГС специалист.

