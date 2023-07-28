«Трое в реанимации»: что известно о состоянии туристов, пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 на Алтае

В правительстве Республики Алтая рассказали о состоянии людей, пострадавших в результате крушения вертолета Ми-8 в селе Тюнгур.
Как сообщил НГС пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, три пассажира авиатранспорта находятся в реанимации.
— Все семь человек, доставленные накануне в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека — в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из пассажиров — в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, ухудшений здоровья нет, — сообщил НГС специалист.
Михаил Максимов уточнил, что среди пострадавших также есть члены экипажа вертолета. Их состояние здоровья оценивается как средней и легкой степени тяжести.
Накануне в телеграм-канале Михаила Максимова появились данные, что пострадавших в результате происшествия доставили в республиканскую больницу вертолетами спасательной службы и санитарной авиации.
ЧП произошло днем 27 июля в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолет Ми-8 загорелся при посадке, на борту транспорта находились 16 человек, 10 из них пострадали, 4 — погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Все, что известно о крушении вертолета на Алтае, НГС собрал в онлайн-трансляции.