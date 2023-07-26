Тело новосибирца обнаружили спасатели в запертой квартире

В Новосибирске в ночь с 25 на 26 июля спасатели обнаружили тело мужчины в запертой квартире. Как сообщили в группе МАСС во «ВКонтакте», инцидент произошел в Октябрьском районе.
Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Бориса Богаткова. В квартире мужчина долгое время не выходил на связь, дверь в жилье была заблокирована. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили 42-летнего сибиряка без признаков жизни.
— Тело передано сотрудникам полиции и родственникам, — указано в сообщении.
Ранее в Новосибирске в Ленинском районе в квартире обнаружили тело женщины. Инцидент произошел на улице Ударной.