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Тело новосибирца обнаружили спасатели в запертой квартире

Инцидент произошел в Октябрьском районе

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Мужчину нашли на улице Бориса Богаткова

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В Новосибирске в ночь с 25 на 26 июля спасатели обнаружили тело мужчины в запертой квартире. Как сообщили в группе МАСС во «ВКонтакте», инцидент произошел в Октябрьском районе.

Вызов на телефон оперативного дежурного спасателей поступил с улицы Бориса Богаткова. В квартире мужчина долгое время не выходил на связь, дверь в жилье была заблокирована. Спасатели вскрыли квартиру и обнаружили 42-летнего сибиряка без признаков жизни.

— Тело передано сотрудникам полиции и родственникам, — указано в сообщении.

Ранее в Новосибирске в Ленинском районе в квартире обнаружили тело женщины. Инцидент произошел на улице Ударной.

Труп в квартиреМАССНовосибирск
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