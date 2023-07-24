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Двухэтажный барак загорелся в Первомайском районе — из-за пожара перекрыли дорогу

Инцидент попал на видео

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Инцидент произошел на улице Героев Революции

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Вечером 24 июля в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на улице Героев Революции, загорелся барак. Очевидцы сняли пожар на видео.

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На месте находятся пожарные

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По словам пользователя сервиса, из-за возгорания специалисты закрыли проезд для автомобилей.

В Первомайском районе произошло возгорание кровли заброшенного барака

В Первомайском районе произошло возгорание кровли заброшенного барака

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— Горит дом, пожарники перекрыли дорогу в обе стороны, — сообщил пользователь 2ГИС Дмитрий Жилин.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По информации ведомства, в Первомайском районе загорелась кровля заброшенного барака на улице Героев Революции.

Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 2 минуты после выезда, локализовать возгорание специалистам удалось в течение 35 минут. В здании произошло обрушение кровли.

— Для бесперебойной подачи воды к пожарным автоцистернам проложена магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров. На месте сосредоточены силы в количестве 25 человек и 7 единиц техники. В том числе тушение возгорание осуществляется сверху при помощи автолестницы, — указано в сообщении.


Накануне стало известно, что в Бердске произошел пожар в частном доме. В результате возгорания нет пострадавших.

ПожарМЧСПервомайский районПерекрытие движения
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