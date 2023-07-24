Двухэтажный барак загорелся в Первомайском районе — из-за пожара перекрыли дорогу

Вечером 24 июля в Первомайском районе Новосибирска произошел пожар. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», инцидент произошел на улице Героев Революции, загорелся барак. Очевидцы сняли пожар на видео.
Информация о происшествии появилась на сайте 2ГИС. По словам пользователя сервиса, из-за возгорания специалисты закрыли проезд для автомобилей.
— Горит дом, пожарники перекрыли дорогу в обе стороны, — сообщил пользователь 2ГИС Дмитрий Жилин.
Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. По информации ведомства, в Первомайском районе загорелась кровля заброшенного барака на улице Героев Революции.
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через 2 минуты после выезда, локализовать возгорание специалистам удалось в течение 35 минут. В здании произошло обрушение кровли.
— Для бесперебойной подачи воды к пожарным автоцистернам проложена магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров. На месте сосредоточены силы в количестве 25 человек и 7 единиц техники. В том числе тушение возгорание осуществляется сверху при помощи автолестницы, — указано в сообщении.
Накануне стало известно, что в Бердске произошел пожар в частном доме. В результате возгорания нет пострадавших.