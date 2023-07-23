«Дети кричат, зовут маму»: под Новосибирском вспыхнул частный дом

Вечером 22 июля в Новосибирской области загорелся частный дом. По информации паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пожар произошел в Бердске на улице Ушакова. Предположительно, в горящем здании находился человек.
— Дети кричат, зовут маму, слышны хлопки. Вышла она из горящего дома или нет — пока неизвестно, — указано в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о происшествии поступило специалистами в 22:54. Первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова через 7 минут после обращения. В здании горела кровля.
— Около 10 минут потребовалось сотрудникам МЧС России, чтобы ликвидировать открытое горение. Еще 2 часа пожарные проливали сгоревшие конструкции, — сообщили в ведомстве.
В результате пожара нет пострадавших, огонь повредил кровлю частного дома и гараж. Всего на пожар реагировали 12 человек и 3 единицы техники.
Несколько дней назад в Новосибирске на улице Петухова произошел пожар. В результате возгорания пострадали два человека.