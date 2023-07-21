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Тема дняДва человека пострадали при пожаре на Петухова
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Сильный выброс пламени: два человека пострадали в пожаре на Петухова

Пожарным пришлось работать из укрытия

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Возгорание локализовали за полчаса

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Во время пожара, который произошел на улице Петухова 21 июля, пострадали два человека. Их госпитализировали.

Возгорание началось в здании, в котором хранятся цистерны с дизельным топливом. Была угроза распространения огня на соседние помещения.

— За полчаса при помощи пенной атаки возгорание было локализовано. Сотрудники МЧС России предотвратили переход огня на соседние постройки с топливом. Еще 22 минуты потребовалось для ликвидации открытого горения. Из-за сильного выброса пламени пожарные работали из укрытия, соблюдая требования безопасности. По оперативной информации, два человека получили ожоги. Их госпитализировали, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарным пришлось работать из укрытия из-за сильного выброса пламени. Предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров. На место выезжали 23 человека и 7 единиц техники.

В начале июля в Новосибирске произошел пожар в здании кафе. От него поднялся высокий столб дыма — инцидент попал на видео.

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