Сильный выброс пламени: два человека пострадали в пожаре на Петухова

Во время пожара, который произошел на улице Петухова
Возгорание началось в здании, в котором хранятся цистерны с дизельным топливом. Была угроза распространения огня на соседние помещения.
— За полчаса при помощи пенной атаки возгорание было локализовано. Сотрудники МЧС России предотвратили переход огня на соседние постройки с топливом. Еще
Пожарным пришлось работать из укрытия из-за сильного выброса пламени. Предварительная площадь пожара составила 60 квадратных метров. На место выезжали 23 человека и 7 единиц техники.
В начале июля в Новосибирске произошел пожар в здании кафе. От него поднялся высокий столб дыма — инцидент попал на видео.