freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 90.85
eur 101.83
СрочноЗдание с дизельным топливом загорелось на Петухова
Все новости
Все новости

Здание с дизельным топливом загорелось на Петухова — черный дым видно издалека

На место выехали пожарные

705

От здания поднялся высокий столб черного дыма

Поделиться

Днем 21 июля в Новосибирске загорелось здание на улице Петухова, где хранится дизельное топливо. На месте работают пожарные.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Пожар удалось локализовать

Видео: «АСТ-54» / Telegram

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13:35.

— Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в отдельно стоящем здании из металла на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. По оперативной информации, внутри здания хранится дизельное топливо, — пояснили в ведомстве.

В течение получаса пожарным удалось локализовать возгорание, чтобы предотвратить распространение огня.

На прошлой неделе в Новосибирске произошел пожар рядом с хилокским рынком. Там выгорели фура и автомобиль ВАЗ.

Кировский районУлица ПетуховаПожар
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter