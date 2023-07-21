Здание с дизельным топливом загорелось на Петухова — черный дым видно издалека

Днем 21 июля в Новосибирске загорелось здание на улице Петухова, где хранится дизельное топливо. На месте работают пожарные.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 13:35.
— Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание в отдельно стоящем здании из металла на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. По оперативной информации, внутри здания хранится дизельное топливо, — пояснили в ведомстве.
В течение получаса пожарным удалось локализовать возгорание, чтобы предотвратить распространение огня.
На прошлой неделе в Новосибирске произошел пожар рядом с хилокским рынком. Там выгорели фура и автомобиль ВАЗ.