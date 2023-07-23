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СрочноРейс из Новосибирска отменен из-за неисправности
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В летевшем в Новосибирск самолете нашли техническую неисправность — рейс отменен

Инцидент произошел 22 июля

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По факту произошедшего проводится доследственная проверка

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В Иркутской области отменили авиарейс в Новосибирск из-за технической неисправности самолета. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, по факту произошедшего следователи начали проверку.

Инцидент произошел утром 22 июля в Иркутске. По предварительным данным ведомства, техническую неисправность обнаружили в пассажирском самолете Embraer 170, выполнявшем рейс Иркутск — Новосибирск. Ее выявили во время предполетного осмотра.

Речь идет о неисправности в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле самолета. В результате произошедшего специалисты приняли решение об отмене авиарейса.

— Иркутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, — указано в сообщении. — Место происшествия осмотрено следователями СК России, в настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Специалисты проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

О происшествии стало известно 22 июля. По информации телеграм-канала Aviaincident, техническую неисправность обнаружили в самолете авиакомпании «Сибирь».

В конце июня летевший из Новосибирска самолет вынуждено сел в аэропорту Улан-Удэ. Авиарейс направлялся в Иркутск.

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