В летевшем в Новосибирск самолете нашли техническую неисправность — рейс отменен

В Иркутской области отменили авиарейс в Новосибирск из-за технической неисправности самолета. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, по факту произошедшего следователи начали проверку.
Инцидент произошел утром
Речь идет о неисправности в виде обрыва двух вспомогательных тяг в левом крыле самолета. В результате произошедшего специалисты приняли решение об отмене авиарейса.
— Иркутским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по
Специалисты проводят проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
О происшествии стало известно 22 июля. По информации телеграм-канала Aviaincident, техническую неисправность обнаружили в самолете авиакомпании «Сибирь».
В конце июня летевший из Новосибирска самолет вынуждено сел в аэропорту Улан-Удэ. Авиарейс направлялся в Иркутск.