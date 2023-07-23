Мужчина с ножами угрожал подросткам у жилого дома — на место выезжала полиция

В Новосибирске на улице Немировича-Данченко произошел конфликт между подростками и взрослым мужчиной. Сибиряк вышел из жилого дома с ножами в руках к несовершеннолетим, которые собрались под окнами его квартиры.
Обращение о происшествии поступило сотрудникам полиции накануне, 22 июля. Как уточнили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, специалисты выезжали на сообщение об инциденте.
— По приезде полиции никого на месте не оказалось. В настоящее время сотрудники полиции проверяют данную информацию, выясняют обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске бойцы ГБР спасли мужчину от толпы преследователей. Сибиряк оказался вором-рецидивистом.