Угрожал ножом, а потом сам стал жертвой: толпа устроила погоню за парнем, который копался в газоне

Бойцы ГБР спасли вора-рецидивиста от толпы преследователей в Новосибирске. О курьезном происшествии рассказали сегодня в телеграм-канале агентства безопасности «Гвардия».
Курьезный случай произошел 20 июля в 9 часов вечера. Приехав по сигналу тревоги в торговый центр на улице Ипподромской, бойцы ГБР узнали от охранника, что в здание забежал мужчина, а за дверями его дожидается толпа преследователей.
— От них гвардейцы узнали, что мужчина искал на газоне закладку, а на вопрос: «Что ты тут ищешь?», достал из кармана нож и пригрозил его применением. Посчитав угрозу серьезной, молодые люди однако не испугались, а решили его самостоятельно поймать, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности. — Перед лицом явно превосходящих сил мужчина уже сам превратился в жертву.
Гвардейцы решили отобрать у спасенного парня нож, задержать его и передать полицейским, и это оказалось правильным решением: мужчина оказался в розыске и уже был неоднократно судим за кражи.
— Днем ранее из подъезда дома на улице Фадеева он похитил дорогостоящий велосипед, попав при этом в объективы видеокамер. Полицейские показали гвардейцам запись кражи, на которой нарушитель безошибочно идентифицировался, — рассказали в АБ «Гвардия».
Ранее НГС писал о том, как вор вернулся на место преступления, чтобы вернуть украденный телефон за вознаграждение. На месте его поджидали гэбээровцы.