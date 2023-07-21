Угрожал ножом, а потом сам стал жертвой: толпа устроила погоню за парнем, который копался в газоне

Курьезный случай произошел 20 июля в 9 часов вечера. Приехав по сигналу тревоги в торговый центр на улице Ипподромской, бойцы ГБР узнали от охранника, что в здание забежал мужчина, а за дверями его дожидается толпа преследователей.

— От них гвардейцы узнали, что мужчина искал на газоне закладку, а на вопрос: «Что ты тут ищешь?», достал из кармана нож и пригрозил его применением. Посчитав угрозу серьезной, молодые люди однако не испугались, а решили его самостоятельно поймать, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности. — Перед лицом явно превосходящих сил мужчина уже сам превратился в жертву.