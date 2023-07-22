Скорая протаранила Skoda посреди перекрестка — должен ли был водитель спецавтомобиля убедиться, что его пропускают

В некоторых авариях, кажется, всё так просто, что не надо даже звать сотрудников ГИБДД. Но внимательные автолюбители — любители отсматривать видео моментов столкновений — всегда найдут, за что зацепиться. Встреча спешащей на вызов скорой и неторопливо пересекавшей перекресток Skoda Octavia как раз из таких. В комментариях под опубликованной записью развернулась настоящая дискуссия: понятно, что легковушка должна была уступить спецавтомобилю. Но разве не нужно было и шоферу скорой помощи убедиться, что путь свободен? Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналисты НГС изучили впечатляющее видео и вспомнили, как наказывают тех, кто не пропускает скорую.
Эта авария произошла рано утром в четверг, 20 июля, и выглядит она действительно очень просто: белая Skoda Octavia неторопливо пересекает перекресток под нарастающий шум сирены. Спецавтомобиль пролетает на красный и на полной скорости таранит легковушку.
В зрелищном столкновении, к счастью, никто не пострадал. Второй экипаж скорой и машина МЧС прибыли на место аварии на всякий случай, и ДТП оформили с материальным ущербом.
Обсуждать тут вроде бы нечего, но подписчики паблика «АСТ-54», где и опубликован оригинал видео, во мнениях всё равно разделились: некоторые автолюбители посчитали, что прежде, чем выезжать на перекресток на красный свет, водителю скорой нужно было убедиться, что путь свободен.
— К несчастью для водителя скорой, он нарушил ПДД и вина будет на нем, — уверен
— У Skoda была возможность остановиться: скорость маленькая была крайнем ряду от скорой, как не увидеть. Но затупил(а), вот и результат. Однозначно вина водителя седана, — не согласен другой подписчик,
— 100% будет обоюдка, — предлагает компромиссный вариант
Комментаторы даже предположили, что водитель Skoda мог оказаться глухонемым и сирену не услышал по уважительной причине. Но автоюрист Мария Соловьева уверена, что иногда слишком просто выглядящие задачи действительно оказываются простыми.
— Пунктом 3.1. ПДД предусмотрено, что для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств, как скорая, должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они действительно могут, только убедившись, что им уступают дорогу, — обращает внимание Мария Соловьева. — Но очевидно, в том числе и для водителя скорой помощи, что другие водители уступали ему дорогу.
Согласно пункту 3.2 ПДД, другие водители при приближении автомобиля с включенными мигалками и сиреной обязаны уступить дорогу. И вот тут Skoda явно была неправа.
— В соответствии с частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, у которого одновременно включены синие проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, водителю легкового автомобиля грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года, — напомнила автоюрист.
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