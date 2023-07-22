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Эксперт

Скорая протаранила Skoda посреди перекрестка — должен ли был водитель спецавтомобиля убедиться, что его пропускают

Изучаем момент столкновения с автоюристом

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Все участники движения заметили приближение скорой, кроме единственной белой Skoda

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В некоторых авариях, кажется, всё так просто, что не надо даже звать сотрудников ГИБДД. Но внимательные автолюбители — любители отсматривать видео моментов столкновений — всегда найдут, за что зацепиться. Встреча спешащей на вызов скорой и неторопливо пересекавшей перекресток Skoda Octavia как раз из таких. В комментариях под опубликованной записью развернулась настоящая дискуссия: понятно, что легковушка должна была уступить спецавтомобилю. Но разве не нужно было и шоферу скорой помощи убедиться, что путь свободен? Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналисты НГС изучили впечатляющее видео и вспомнили, как наказывают тех, кто не пропускает скорую.

Эта авария произошла рано утром в четверг, 20 июля, и выглядит она действительно очень просто: белая Skoda Octavia неторопливо пересекает перекресток под нарастающий шум сирены. Спецавтомобиль пролетает на красный и на полной скорости таранит легковушку.

В зрелищном столкновении, к счастью, никто не пострадал. Второй экипаж скорой и машина МЧС прибыли на место аварии на всякий случай, и ДТП оформили с материальным ущербом.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Обсуждать тут вроде бы нечего, но подписчики паблика «АСТ-54», где и опубликован оригинал видео, во мнениях всё равно разделились: некоторые автолюбители посчитали, что прежде, чем выезжать на перекресток на красный свет, водителю скорой нужно было убедиться, что путь свободен.

— К несчастью для водителя скорой, он нарушил ПДД и вина будет на нем, — уверен Иван И. — Если он включил спецсигналы, обязательно со звуком, он может требовать предоставления преимущества. Но воспользоваться этим преимуществом он вправе, лишь убедившись, что ему его предоставили. На видео прекрасно видно, что водитель скорой не убедился в предоставлении ему преимущества и просто бездумно летел.

— У Skoda была возможность остановиться: скорость маленькая была крайнем ряду от скорой, как не увидеть. Но затупил(а), вот и результат. Однозначно вина водителя седана, — не согласен другой подписчик, Николай Б. (вместе с подавляющим большинством комментаторов).

— 100% будет обоюдка, — предлагает компромиссный вариант Алексей С. — Один не предоставил преимущество автомобилю со спецсигналами, а второй не убедился в этом. При этом водитель скорой даже скорость не сбросил при проезде перекрестка, что об этом и говорит.

Комментаторы даже предположили, что водитель Skoda мог оказаться глухонемым и сирену не услышал по уважительной причине. Но автоюрист Мария Соловьева уверена, что иногда слишком просто выглядящие задачи действительно оказываются простыми.

— Пунктом 3.1. ПДД предусмотрено, что для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств, как скорая, должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они действительно могут, только убедившись, что им уступают дорогу, — обращает внимание Мария Соловьева. — Но очевидно, в том числе и для водителя скорой помощи, что другие водители уступали ему дорогу.

Согласно пункту 3.2 ПДД, другие водители при приближении автомобиля с включенными мигалками и сиреной обязаны уступить дорогу. И вот тут Skoda явно была неправа.

— В соответствии с частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ, непредоставление преимущества в движении автомобилю скорой помощи, у которого одновременно включены синие проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, водителю легкового автомобиля грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года, — напомнила автоюрист.

Ранее НСГ писал о том, что вечером того же 19 июля трамвай № 13 пополнил список своих «жертв». На перекрестке Зыряновской и Восхода он столкнулся с Toyota.

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