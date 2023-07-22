Скорая протаранила Skoda посреди перекрестка — должен ли был водитель спецавтомобиля убедиться, что его пропускают

Эта авария произошла рано утром в четверг, 20 июля, и выглядит она действительно очень просто: белая Skoda Octavia неторопливо пересекает перекресток под нарастающий шум сирены. Спецавтомобиль пролетает на красный и на полной скорости таранит легковушку.

В зрелищном столкновении, к счастью, никто не пострадал. Второй экипаж скорой и машина МЧС прибыли на место аварии на всякий случай, и ДТП оформили с материальным ущербом.