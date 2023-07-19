Силовики устроили рейд после драки новосибирских дачников с цыганами — в отдел полиции доставили более 100 человек

Вблизи поселка несколько недель назад произошла массовая потасовка цыган и садоводов из СНТ «Спутник». Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате рейда в отдел полиции доставили более 100 цыган.

— С целью установления законности нахождения на территории Российской Федерации, установления личности, составления дактокарт, в отдел полиции № 1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский» доставлено 115 человек цыганской народности, — сообщили в ведомстве.

