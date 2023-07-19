Силовики устроили рейд после драки новосибирских дачников с цыганами — в отдел полиции доставили более 100 человек

18 июля в Новосибирской области полиция провела рейд в месте массового скопления цыган в поселке Двуречье.
Вблизи поселка несколько недель назад произошла массовая потасовка цыган и садоводов из СНТ «Спутник». Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в результате рейда в отдел полиции доставили более 100 цыган.
— С целью установления законности нахождения на территории Российской Федерации, установления личности, составления дактокарт, в отдел полиции
В пресс-службе ведомства уточнили, что сотрудники ведомства составили девять административных протоколов по
По информации «Консультант. Плюс», ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ — проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или собственником жилого помещения свыше установленных законом сроков. Нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, на нанимателей, собственников жилого помещения — от 2000 до 5000 рублей, на юридических лиц — от
— Также с ними составлена профилактическая беседа об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений, соблюдение мер эпидемиологической безопасности, общих санитарных норм, — сообщили НГС.
Кроме того, в пресс-службе ГУ МВД России по региону прокомментировали конфликт, который возник между дачниками и цыганами. В ведомстве сообщили, что в
— По результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.
О конфликте между дачниками и цыганами стало известно в середине июля. Массовая драка в СНТ «Спутник», расположенном вблизи сёл Барышево и Двуречье, произошла