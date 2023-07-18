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28 беспилотников пытались атаковать Крым этой ночью

17 из них сбили

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Система ПВО сбила 17 беспилотников над Крымом этой ночью

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28 беспилотников пытались атаковать Крым этой ночью. Как сообщает Минобороны, 17 из них сбили, остальные удалось подавить средствами РЭБ.

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью восемью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение, — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

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