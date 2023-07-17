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ЧП на Крымском мостуПодробности

Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту

Ее госпитализировали с сочетанной травмой

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За девочкой, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту, вылетел вертолет санавиации

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Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова рассказала о состоянии 14-летней девочки, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту. В момент ЧП школьница ехала с родителями на легковом автомобиле.

— Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, — написала Анна Минькова у себя в телеграм-канале.

Она уточнила, что в Темрюк санавиацией прилетели специалисты детской краевой клинической больницы, среди которых есть анестезиолог-реаниматолог.

— На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи.

В результате ЧП на Крымском мосту погибли родители девочки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что они жили в Новом Осколе. Известно, что отец девочки работал дальнобойщиком, мама преподавала в одном из образовательных учреждений города. Гладков дал поручение местным властям связаться с родными ребенка.

О чрезвычайном происшествии на мосту утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его словам, оно произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В НАК случившееся назвали террористической атакой, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Обо всём, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Обновлено в 11:44 мск.

Исполняющий обязанности главного врача Центральной районной больницы по Темрюкскому району Александр Александров рассказал о состоянии пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту девочки.

— Пострадавший в результате ЧС на мосту ребенок находится в профидльном отделенгии хирургической ЦРБ. Состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, в том числе с привлечением краевых специалистов. В настоящий момент ребенок готовится к переводу в краевое учреждение транспортом санитарной авиации, — рассказал Александров.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

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