Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова рассказала о состоянии
— Ее госпитализировали с сочетанной травмой — повреждением грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести в Темрюкскую ЦРБ. Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, — написала Анна Минькова у себя в телеграм-канале.
Она уточнила, что в Темрюк санавиацией прилетели специалисты детской краевой клинической больницы, среди которых есть анестезиолог-реаниматолог.
— На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи.
В результате ЧП на Крымском мосту погибли родители девочки. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что они жили в Новом Осколе. Известно, что отец девочки работал дальнобойщиком, мама преподавала в одном из образовательных учреждений города. Гладков дал поручение местным властям связаться с родными ребенка.
О чрезвычайном происшествии на мосту утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов. По его словам, оно произошло в районе
В НАК случившееся назвали террористической атакой, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Обо всём, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.
Обновлено в 11:44 мск.
Исполняющий обязанности главного врача Центральной районной больницы по Темрюкскому району Александр Александров рассказал о состоянии пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту девочки.
— Пострадавший в результате ЧС на мосту ребенок находится в профидльном отделенгии хирургической ЦРБ. Состояние ребенка стабильное, его жизни ничего не угрожает. Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме, в том числе с привлечением краевых специалистов. В настоящий момент ребенок готовится к переводу в краевое учреждение транспортом санитарной авиации, — рассказал Александров.