Стало известно о состоянии девочки, пострадавшей во время теракта на Крымском мосту

Она уточнила, что в Темрюк санавиацией прилетели специалисты детской краевой клинической больницы, среди которых есть анестезиолог-реаниматолог.

— На месте консилиум врачей на прямой связи с краевыми специалистами примет решение о дальнейшем лечении и переводе в ДККБ. Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию детской краевой клинической больницы. Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи.

