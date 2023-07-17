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ЧП на Крымском мостуПодробности

НАК раскрыл подробности ЧП на Крымском мосту

Происшествие назвали террористической атакой

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ЧП, по информации НАК, случилось в 03:05 по московскому времени

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Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была осуществлена террористическая атака.

— В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста, погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, — говорится в сообщении НАК.

По информации комитета, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Это произошло в 03:05 по московскому времени.

По факту случившегося возбуждено дело по статье «Теракт».

О чрезвычайном происшествии на мосту утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.

— Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Принимаются меры для восстановления ситуации.

Официальной информации о том, что стало причиной ЧП, нет. Некоторые телеграм-каналы писали, что произошло обрушение пролета. Но в Минтрансе заявили, что об обрушении речи не идет — со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста.

Обо всем, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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