НАК раскрыл подробности ЧП на Крымском мосту

Официальной информации о том, что стало причиной ЧП, нет. Некоторые телеграм-каналы писали, что произошло обрушение пролета. Но в Минтрансе заявили, что об обрушении речи не идет — со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста.



Обо всем, что известно о ЧП, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

