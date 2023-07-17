НАК раскрыл подробности ЧП на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была осуществлена террористическая атака.
— В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста, погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, — говорится в сообщении НАК.
По информации комитета, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Это произошло в 03:05 по московскому времени.
По факту случившегося возбуждено дело по статье «Теракт».
О чрезвычайном происшествии на мосту утром 17 июля сообщил губернатор Крыма Сергей Аксенов.
— Чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — Принимаются меры для восстановления ситуации.
Официальной информации о том, что стало причиной ЧП, нет. Некоторые телеграм-каналы писали, что произошло обрушение пролета. Но в Минтрансе заявили, что об обрушении речи не идет — со стороны Крыма есть повреждение дорожного полотна на пролетах моста.
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