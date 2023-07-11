«Город просто в шоке»: в Челябинской области нашли тело 11-летней девочки

В крохотном городке Сим Челябинской области проживает чуть больше 12 тысяч человек, и здесь, по признанию местных жителей, никогда не сталкивались с убийствами детей. Никогда — до сегодняшнего дня. Вечером 9 июля 11-летняя школьница не вернулась с прогулки домой. Поиски начались через считаные часы, а 11-го числа ее тело нашли у дороги, ведущей на одну из местных ферм, с ножевыми ранениями. Подозреваемого уже задержали. Предположительно он работал на той самой ферме. И этот район сами жители Сима стараются обходить стороной. Рассказываем, что известно об убийстве.
Район возле фермы, на которой, возможно, трудился подозреваемый в убийстве девочки, жители Сима называют весьма специфичным. Здесь мост, по которому сверху идет трасса М-5, а внизу — промзона, склады. Чуть в стороне — жилые дома, которые тут называют «зоной», или «верхней зоной».
— Тут раньше тюрьма была. Потом ее закрыли, корпуса под жилье отдали. Да-да, там люди теперь живут, — рассказала одна из местных женщин корреспонденту издания 74.RU. — Еще рядом казармы были, их тоже заселили.
Неподалеку от этого места и нашли тело местной четвероклассницы. Девочка ушла из дома вечером 9 июля и не вернулась.
— Вечером 9 июля ушла в неизвестном направлении. Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Одежда: розовая футболка, черная юбка-шорты, черные кроссовки, — говорилось в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт».
По словам сестры школьницы, Юлии, девочка гуляла с подругой в детском парке, но после того, как они попрощались, она пропала. Разговор с девушкой опубликован на странице «Уездный репортёр — ТВЖ» в социальной сети «ВКонтакте».
— В 20:40 они разошлись, и сестра должна была отправиться домой. Поскольку Сим — город маленький, минут пять — и она была бы уже дома, но с того времени она на связь не выходит, на звонки не отвечает, телефон выключен, — рассказывала сестра пропавшей школьницы.
Известно, что девочка из благополучной и обеспеченной семьи, но жила с бабушкой — родители часто задерживались на работе.
— Она у нас самостоятельная, поскольку родители в основном на работе, она у бабушки жила, потому что до школы ближе и присмотреть есть кому. Она ответственная, не было такого, чтобы она взяла и ушла, не предупредив, — говорила Юлия.
Искать девочку начали в ночь на 10 июля. Искали всем городом: по словам волонтеров, на поиски бросилось «человек 200–300».
— Все в шоке. Вообще никогда такого не было. В лесу [дети] пропадали, и их находили. А в городе никогда не пропадали дети, — рассказал волонтер изданию 74.RU. — Стоило появиться заявлению в полиции — и все узнали. Если всех собрать, то человек 200–300 искали. Некоторые искали по своей инициативе, безо всякой организации.
Спустя сутки поисков, утром 11 июля, в местной реке обнаружили рюкзак ребенка.
По данным источников издания 74.RU, подозреваемого задержали еще 10 июля, всю ночь с ним работали оперативники полиции.
— Кололи всю ночь, он дал признательные показания и показал, где сбросил тело, — рассказал нашим коллегам источник, близкий к следствию. — Труп девочки нашли недалеко от дороги, ведущей на местную ферму.
Про самого задержанного известно, что его семье принадлежит свиноферма, но работает она непостоянно.
— Свиней закупят, потом заколют и продадут. Ему лет 30–35, щупленький. В мать и отца телосложением. Мать нервная, орет много. Отец спокойный-спокойный. Жена [задержанного] — из Аши. Они разошлись, говорят, и жена в Ашу с дочкой уезжала. А теперь сошлись, что ли? Раз дочка здесь? — задаются вопросами жители Сима.
Корреспонденты 74.RU также нашли дом подозреваемого. Рядом припаркована зарегистрированная на него «Газель». В одном из окон — детская мягкая игрушка.
У задержанного за убийство 11-летней школьницы есть дочь. Жители говорят, что девочки дружили.
Официальной информации от силовых ведомств о том, что 11-летняя школьница и дочь подозреваемого дружили, на момент публикации нет.
Корреспондент 74.RU поговорил с женой задержанного, Марией. Она рассказала, что вечером 9 июля, когда пропала 11-летняя девочка, она пришла с работы поздно — ближе к 23 часам. Знает, что ее дочь гуляла вместе с ней в старом парке, были на площадке. Около 9 часов вечера за девчонками поехал ее муж, довез дочь до дома и сказал ей идти внутрь, дескать, ее подружку он сам до дома отвезет, и уехал. По словам жены, Дмитрий вернулся домой к 11 вечера и сказал, что девочка отказалась с ним ехать, он ее высадил, а сам был на ферме.
Потом, по словам Марии, в тот вечер к ним пришла мама пропавшей девочки и сказала, что дочь не пришла домой. Все сразу кинулись ее искать. Мария спрашивала мужа, как так вышло, что он оставил ребенка, тот толком ничего не мог пояснить, а вчера, по ее словам, во всём признался. Мария говорит, что в тот злополучный вечер ее муж выпил немного пива.
— Он выпил две бутылки. А пить ему вообще нельзя, как родители говорили. Сказал мне вчера, что вообще ничего не соображал, что делал! Признался, что убил, — сказала Мария.
Мария рыдает и говорит, что не знает, как обо всём рассказать дочери и что вообще делать. Подружка убитой девочки еще ничего не знает.
— А я его до последнего защищала, не верила. Как так он мог? — рыдает супруга. — Только вчера он сознался.
По словам Марии, муж никогда не проявлял агрессии, ни с кем не ругался. Что с ним произошло, она не понимает.
Обо всём, что известно о трагедии в крохотном челябинском городке, наши коллеги из 74.RU рассказывают в онлайн-трансляции.