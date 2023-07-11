«Город просто в шоке»: в Челябинской области нашли тело 11-летней девочки

Район возле фермы, на которой, возможно, трудился подозреваемый в убийстве девочки, жители Сима называют весьма специфичным. Здесь мост, по которому сверху идет трасса М-5, а внизу — промзона, склады. Чуть в стороне — жилые дома, которые тут называют «зоной», или «верхней зоной».

— Тут раньше тюрьма была. Потом ее закрыли, корпуса под жилье отдали. Да-да, там люди теперь живут, — рассказала одна из местных женщин корреспонденту издания 74.RU. — Еще рядом казармы были, их тоже заселили.