В Бурятии продолжают искать пропавшую туристку из Новосибирска — в республике ухудшилась погода

В Республике Бурятия пятые сутки ищут пропавшую Елену Романову во время сплава по реке Снежной. Об этом НГС сообщили в местном МЧС.
— Нет, не нашли, — сообщили в пресс-службе ведомства.
11–12 июля, говорится в сообщении МЧС, в республике ожидаются дожди, местами сильные дожди и ливни, грозы, ветер при грозах порывистый до
Ранее новосибирец Андрей Бараков рассказал, что группа из 8 туристов состояла из опытных сплавщиков. По его словам, в Бурятии им не повезло с погодой.
— Группа профессиональная, ребята занимаются сплавами давно, я и сам неоднократно ходил с ними в походы. На реке Снежной они были не единожды. Увы, в этот раз их подвела погода — сейчас в районе хребта Хамар-Дабан большой паводок и на всех реках уровень воды такой, что мосты смывает и у некоторых людей плывут дома. В общем, время аномальное, — рассказал сплавщик из Новосибирска Андрей Бараков.
О происшествии на реке в Бурятии стало известно вечером 6 июля. Туристы проводили сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. После того как катамаран перевернулся, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег. Еще четырех человек нашли спасатели, все они живы.
В поисках задействован вертолет Ми-8, по состоянию на 9 июля было обследовано 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежной.
Всё, что известно о трагедии, НГС собирал в режиме онлайн.