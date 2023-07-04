На Камчатке упал истребитель Минобороны

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей. В настоящее время Вооруженные силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. В модификации МиГ-31К истребитель стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия — ракеты «Кинжал».