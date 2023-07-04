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На Камчатке упал истребитель Минобороны

Самолёт выполнял плановый учебный полёт

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Самолёт был без боекомплекта

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В Камчатском крае над акваторией Авачинского залива при выполнении планового учебного полета потерпел крушение истребитель МиГ-31. Об этом сообщает Минобороны.

Самолет выполнял полет без боекомплекта, к месту аварии направлены поисково-спасательные силы. По данным Тихоокеанского флота, экипаж ищут.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей. В настоящее время Вооруженные силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. В модификации МиГ-31К истребитель стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия — ракеты «Кинжал».

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ИстребительКрушениеМиГ-31Минобороны
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