«Пришел с гранатой»: новосибирец со странным предметом устроил скандал в салоне красоты на Первомайке

— Он зашел, начал шерстить по комнатам сначала, потом кричал, почему у нас тут всё открыто. Да он показал эту гранату и спрятал. Просто сразу не среагировали. Он с женщиной был. Она говорила ему: «Пойдем, пойдем». Видно было, что он не в себе. В полицию не стали обращаться, но решили в группе выложить, — отметила мастер Мария. — Теперь мы закрываемся.