freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 84.66
eur 92.30
Тема дняРастет популярность колледжей и техникумов
Все новости
Все новости

«Пришел с гранатой»: новосибирец со странным предметом устроил скандал в салоне красоты на Первомайке

Из людей никто не пострадал

1 282

Инцидент произошел в маникюрном салоне в доме на улице Березовая, 19

Поделиться

В Новосибирске мужчина с тростью пришел в салон красоты с предметом, по сообщениям очевидцев, похожим на гранату. Сообщение об этом появилось в группе «Моя Первомайка» вчера, 26 июня, вечером.

Инцидент произошел в салоне красоты в доме на улице Березовая, 19. В группе сообщается, что мужчина средних лет с тростью пришел со спутницей и попросил «навести ей красоту». Скандалист достал предмет, похожий на гранату, но мастеров этим не напугал и был выгнан.

— Это произошло у девочек, которые делают маникюр в соседнем помещении, — подтвердили информацию о происшествии в салоне красоты, располагающемся в том же здании. — Нам сказали, что он пришел с гранатой. А что вы удивляетесь? Это же КСМ.

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию.

Мастер, которая стала свидетелем конфликта, объяснила, что сотрудницы даже не успели испугаться, так как всё произошло очень быстро.

— Он зашел, начал шерстить по комнатам сначала, потом кричал, почему у нас тут всё открыто. Да он показал эту гранату и спрятал. Просто сразу не среагировали. Он с женщиной был. Она говорила ему: «Пойдем, пойдем». Видно было, что он не в себе. В полицию не стали обращаться, но решили в группе выложить, — отметила мастер Мария. — Теперь мы закрываемся.

В мае суд огласил приговор новосибирцу, который 17 лет хранил дома гранаты и взрывчатку.

По теме

ПервомайкаСалон красотыКСМИнцидент
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter