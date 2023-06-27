«Пришел с гранатой»: новосибирец со странным предметом устроил скандал в салоне красоты на Первомайке

В Новосибирске мужчина с тростью пришел в салон красоты с предметом, по сообщениям очевидцев, похожим на гранату. Сообщение об этом появилось в группе «Моя Первомайка» вчера, 26 июня, вечером.
Инцидент произошел в салоне красоты в доме на улице Березовая, 19. В группе сообщается, что мужчина средних лет с тростью пришел со спутницей и попросил «навести ей красоту». Скандалист достал предмет, похожий на гранату, но мастеров этим не напугал и был выгнан.
— Это произошло у девочек, которые делают маникюр в соседнем помещении, — подтвердили информацию о происшествии в салоне красоты, располагающемся в том же здании. — Нам сказали, что он пришел с гранатой. А что вы удивляетесь? Это же КСМ.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию.
Мастер, которая стала свидетелем конфликта, объяснила, что сотрудницы даже не успели испугаться, так как всё произошло очень быстро.
— Он зашел, начал шерстить по комнатам сначала, потом кричал, почему у нас тут всё открыто. Да он показал эту гранату и спрятал. Просто сразу не среагировали. Он с женщиной был. Она говорила ему: «Пойдем, пойдем». Видно было, что он не в себе. В полицию не стали обращаться, но решили в группе выложить, — отметила мастер Мария. — Теперь мы закрываемся.
В мае суд огласил приговор новосибирцу, который 17 лет хранил дома гранаты и взрывчатку.