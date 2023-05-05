Новосибирец 17 лет хранил дома гранаты и взрывчатку — он получил условный срок

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю по делу о незаконном хранении взрывных устройств. Как сообщили в пресс-службе суда, у сибиряка нашли несколько боевых гранат и тротиловые шашки.
Согласно сообщению, взрывные устройства новосибирец хранил в период с января 2005 года до февраля 2022 года на территории частого дома в Советском районе города. В жилье обнаружили пять гранат, девять тротиловых шашек и пластичное взрывное вещество.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, взрывчатых веществ, взрывных устройств). Суд признал новосибирца виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободны условно на 3 года и 6 месяцев. Кроме того, сибиряку назначили штраф в доход государства в размере 40 тысяч рублей.
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