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Новосибирец 17 лет хранил дома гранаты и взрывчатку — он получил условный срок

Ему также назначили штраф

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Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ

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Советский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю по делу о незаконном хранении взрывных устройств. Как сообщили в пресс-службе суда, у сибиряка нашли несколько боевых гранат и тротиловые шашки.

Согласно сообщению, взрывные устройства новосибирец хранил в период с января 2005 года до февраля 2022 года на территории частого дома в Советском районе города. В жилье обнаружили пять гранат, девять тротиловых шашек и пластичное взрывное вещество.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, взрывчатых веществ, взрывных устройств). Суд признал новосибирца виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободны условно на 3 года и 6 месяцев. Кроме того, сибиряку назначили штраф в доход государства в размере 40 тысяч рублей.

В середине апреля в Центральный суд передали уголовное дело по факту обнаружения в квартире 81-летней женщины тайника с оружием и электродетонаторами мгновенного действия. Обвинение предъявлено двоюродному племяннику сибирячки.

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