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В Новосибирске водитель на Toyota Crown сбил 8-летнего мальчика на велосипеде — ребенка доставили в больницу

Авария произошла в Заельцовском районе

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Обстоятельства ДТП устанавливаются

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В Новосибирске вечером 26 июня Toyota Crown сбила школьника на велосипеде. ДТП произошло в Заельцовском районе.

— 26-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Crown, двигался по внутридворовой территории со стороны улицы Переездной. В 16:00 напротив дома 106/3 по улице Жуковского, совершил наезд на несовершеннолетнего, который переезжал на велосипеде проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД.

В результате аварии пострадал 8-летний мальчик, его госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Дзержинском районе Новосибирска 44-летний водитель такси сбил 16-летнего подростка на мопеде.

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