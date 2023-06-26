Напротив цирка в Новосибирске заметили скопление пожарных машин — зачем они приехали

В Новосибирске сегодня, 26 июня, утром в районе цирка заметили около 8 пожарных машин. Читатель НГС рассказал, что из административного здания виден дым.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, в 10:46 утра спасатели выехали на возгорание на цокольном этаже на Челюскинцев, 50 (здание напротив цирка).
— Все находившиеся в административном здании эвакуировались. Открытое горение ликвидировано, информация уточняется, — рассказали в пресс-службе МЧС.
В происшествии никто не пострадал. По данным 2ГИС, на Челюскинцев, 50 находится производственное объединение «Инженерная геодезия».
Вечером 25 июня в Новосибирске автомобиль Lada Vesta столкнулся с фурой. После удара легковая машина загорелась.