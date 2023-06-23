freedom
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 6/10
usd 83.61
eur 91.94
Тема дняКогда будет первый матч на новом ЛДС
Все новости
Все новости

На Некрасова поднялось облако пыли — очевидцы сообщают, что слышали взрыв

Неподалеку от места происшествия идет стройка

2 268

Шум услышали в центре

Поделиться

В центре Новосибирска на улице Некрасова в пятницу, 23 июня, поднялось облако пыли. Очевидцы заявили, что слышали перед этим взрыв, передает группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации от очевидцев, взрыв мог произойти в цистерне, которая подавала сухую смесь. Неподалеку идет стройка.

В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что по указанной улице заявок не поступало.

Ранее НГС писал о спаниеле, который спасал людей во время взрыва на улице Линейной. Животное отправили на пенсию.

Строитель на этом объекте сообщил корреспонденту НГС, что происшествие случилось из-за того, что скорее всего давление высокое было и сорвало шланг или лючок, а дым - это штукатурка сухая.

По теме

ВзрывНовосибирскМЧС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter