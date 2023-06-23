На Некрасова поднялось облако пыли — очевидцы сообщают, что слышали взрыв

В центре Новосибирска на улице Некрасова в пятницу, 23 июня, поднялось облако пыли. Очевидцы заявили, что слышали перед этим взрыв, передает группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
По информации от очевидцев, взрыв мог произойти в цистерне, которая подавала сухую смесь. Неподалеку идет стройка.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что по указанной улице заявок не поступало.
Ранее НГС писал о спаниеле, который спасал людей во время взрыва на улице Линейной. Животное отправили на пенсию.