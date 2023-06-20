freedom
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 5/10
usd 83.99
eur 91.80
Тема дняСколько будет стоить проезд по четвертому мосту?
Все новости
Все новости

Спаниеля, который спасал людей при взрыве на Линейной, отправили на пенсию — фото пушистого героя

С помощью собак под завалами были найдены пять пострадавших

3 033

Семаргл не просто хороший мальчик, он — герой

Поделиться

В Новосибирске русского спаниеля Семаргла отправили на пенсию, сообщили в региональном ГУ МЧС. Он доблестно служил 12 лет.

— На его счету десятки поисково-спасательных работ. Дембельским аккордом для него стали поисково-спасательные работы во время ликвидации последствий ЧС на улице Линейная в феврале этого года. При помощи собак там были обнаружены пять пострадавших при обрушении подъездов во время взрыва бытового газа, — цитирует пресс-служба ведомства Ольгу Гончарову, сержанта, старшего вожатого служебных собак Сибирского спасательного центра МЧС России.

Семаргл прослужил 12 лет

Семаргл прослужил 12 лет

Поделиться

Сейчас Семаргл будет тренироваться в облегченном варианте, чтобы у него было хорошее самочувствие.

— Теперь Семаргла на досуге ждет лежание на диване, лакомства и безусловная любовь хозяйки, — добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Он доблестно участвовал в спасательных операциях

Он доблестно участвовал в спасательных операциях

Поделиться

Семаргл известен в Новосибирске

Семаргл известен в Новосибирске

Поделиться

Теперь Семаргла ждет спокойная жизнь

Теперь Семаргла ждет спокойная жизнь

Поделиться

На днях на Линейной, 39 появились рабочие, которые должны подготовить аварийный дом к сносу. Трагедия со взрывом газа произошла 9 февраля. Спустя пять месяцев после страшного происшествия фотокорреспондент НГС побывала на месте.

ГУ МЧС по Новосибирской областиСпаниельСпасателиВзрыв на Линейной
  • ЛАЙК29
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter