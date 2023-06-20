Спаниеля, который спасал людей при взрыве на Линейной, отправили на пенсию — фото пушистого героя

В Новосибирске русского спаниеля Семаргла отправили на пенсию, сообщили в региональном ГУ МЧС. Он доблестно служил 12 лет.
— На его счету десятки поисково-спасательных работ. Дембельским аккордом для него стали поисково-спасательные работы во время ликвидации последствий ЧС на улице Линейная в феврале этого года. При помощи собак там были обнаружены пять пострадавших при обрушении подъездов во время взрыва бытового газа, — цитирует пресс-служба ведомства Ольгу Гончарову, сержанта, старшего вожатого служебных собак Сибирского спасательного центра МЧС России.
Сейчас Семаргл будет тренироваться в облегченном варианте, чтобы у него было хорошее самочувствие.
— Теперь Семаргла на досуге ждет лежание на диване, лакомства и безусловная любовь хозяйки, — добавили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
На днях на Линейной, 39 появились рабочие, которые должны подготовить аварийный дом к сносу. Трагедия со взрывом газа произошла 9 февраля. Спустя пять месяцев после страшного происшествия фотокорреспондент НГС побывала на месте.