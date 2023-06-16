Дом на Линейной начали готовить к сносу: в феврале там прогремел взрыв

В Новосибирске 16 июня подрядчик начал подготовку к сносу аварийного дома на Линейной, 39. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в муниципалитете, подрядная организация ООО «Эверест» начала устанавливать ограждение по периметру, а также обустраивать временные дороги. Это первый этап процесса по демонтажу дома.
— В ходе реализации второго этапа подрядчик приступит к временному усилению конструкций аварийного дома для исключения рисков неконтролируемого обрушения здания. Третьим этапом будут производиться работы по элементной разборке здания и последующей утилизации строительного мусора, — передают в мэрии.
Четвертым этапом станет благоустройство территории, где находился дом. Все работы планируют завершить до 22 августа 2023 года.
Ранее в Новосибирске произошла трагедия — взорвался газ в доме на улице Линейной, 39. В результате обрушения погибли 14 человек, самой младшей из них было 2 года. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. НГС собрал в одном видео всё, что известно о происшествии.