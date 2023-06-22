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Тема дня5 дней ищут пропавшую красноволосую женщину
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Под Новосибирском пятый день ищут женщину в синей тунике

О местонахождении Ирины Хамбир неизвестно с 18 июня

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У потерявшейся женщины волосы покрашены в красный

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В селе Криводановка пятый день ищут 52-летнюю Ирину Хамбир, с 22 июня к поиску подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Ирину Анатольевну Хамбир в последний раз видели 18 июня. Женщина выглядит ярко: волосы у нее выкрашены в красный цвет, одета она в синюю тунику, черные брюки. Рост — 160 сантиметров, телосложение — плотное.

21 мая в Черепановском районе Новосибирской области раскрыли убийство женщины, которое было совершено осенью 2022 года. Ее тело нашли в лесу. Изначально 43-летнюю жительницу считали без вести пропавшей.

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