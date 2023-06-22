Под Новосибирском пятый день ищут женщину в синей тунике

В селе Криводановка пятый день ищут
Ирину Анатольевну Хамбир в последний раз видели
21 мая в Черепановском районе Новосибирской области раскрыли убийство женщины, которое было совершено осенью 2022 года. Ее тело нашли в лесу. Изначально
О местонахождении Ирины Хамбир неизвестно с
В селе Криводановка пятый день ищут
Ирину Анатольевну Хамбир в последний раз видели
21 мая в Черепановском районе Новосибирской области раскрыли убийство женщины, которое было совершено осенью 2022 года. Ее тело нашли в лесу. Изначально
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