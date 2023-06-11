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Тема дняВодитель и пассажир квадроцикла погибли в ДТП
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На берегу озера Чаны выгорела машина: в салоне найдено тело 19-летнего парня

По данным следствия, молодой человек возвращался домой с отдыха

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Точная причина смерти юноши и возгорания автомобиля устанавливается

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В Новосибирской области 19-летний парень сгорел в собственном авто. ЧП произошло утром 10 июня около села Квашино в Барабинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

— Утром 10 июня на обочине дороги вдоль озера Чаны в салоне сгоревшей автомашины обнаружено тело 19-летнего молодого человека. По имеющейся информации, он уехал в начале первого ночи с места отдыха. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено, — пояснили в СК.

Следователи осмотрели места происшествия, опрашиваются возможные очевидцы. Точная причина смерти юноши и возгорания автомобиля устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее под Новосибирском в деревне Чик Коченёвского района «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой. Во время пожара пострадал водитель «Газели», его доставили в больницу.

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