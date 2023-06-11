На берегу озера Чаны выгорела машина: в салоне найдено тело 19-летнего парня

В Новосибирской области 19-летний парень сгорел в собственном авто. ЧП произошло утром
— Утром 10 июня на обочине дороги вдоль озера Чаны в салоне сгоревшей автомашины обнаружено тело
Следователи осмотрели места происшествия, опрашиваются возможные очевидцы. Точная причина смерти юноши и возгорания автомобиля устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка.
Ранее под Новосибирском в деревне Чик Коченёвского района «Газель» выгорела дотла рядом с заправкой. Во время пожара пострадал водитель «Газели», его доставили в больницу.