«Очень боялись, что не успеем расписаться». Жена срочника рассказала, как он погиб под Белгородом

Одним из трех погибших в Белгородской области срочников стал 24-летний Кирилл Максаков из Краснотурьинска Свердловской области. Его призвали на службу в декабре 2022-го. Дома Кирилла ждала любящая жена Александра, они были вместе уже шесть лет.
В беседе с E1.RU Александра рассказала всё, что знает о гибели срочников, и поделилась воспоминаниями о Кирилле. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Кирилл был очень добрым и светлым человеком, всегда на позитиве, никогда не унывал. Очень дорожил своей семьей, она всегда была на первом месте.
Муж закончил учебу в 2020 году, отучился на автомеханика. Очень хотел был сварщиком и в 2021 году прошел курсы по сварочным работам, получил диплом. Он очень горел этим делом, говорил, что сварка — это искусство. После окончания политеха каждые полгода проходил в военкомате комиссию. Каждый раз слышал одно и то же: «Годен. Жди повестку».
Конечно, как и любая любящая пара, мы хотели создать семью. В Новый год — 2022 Кирилл сделал мне предложение, а в августе мы сыграли свадьбу. Очень боялись тогда, что его могут призвать до того, как распишемся.
Осенью 2022 года, как и положено, он прошел комиссию. Но неожиданно для нас в ноябре мужа вновь пригласили в военкомат для прохождения комиссии. После этого Кирилл сказал, что по призыву недобор и, возможно, его заберут.
Призвали моего мужа срочной отправкой. 14 декабря ему позвонили из военкомата, сказали прийти за повесткой, готовиться к отправке через два дня. Мы даже понять не успели ничего — ведь обычно на сборы дают пару недель. Конечно, мы сразу поняли, что здесь что-то не так.
Кирилла призвали в железнодорожную бригаду Екатеринбурга. Ему предлагали контракт, но не заставляли ничего подписывать, готовили к командировке — для железнодорожных войск это обычное дело, они всегда в поездках. Но к такой командировке нас не готовили...
11 апреля мужа направили в военный городок Екатеринбурга для прохождения обучения по стрельбе. А спустя две недели он был в Белгородской области. Со слов мужа, там они не раз попадали под обстрелы, он говорил, что условия очень тяжелые.
Мы связывались только в сообщениях, он писал мне каждый день. Обстановка была тяжелая.
Родственники мужа позвонили в военный комиссариат Свердловской области, там сказали: «Срочников имеют право посылать куда угодно. Они обязаны подчиняться приказам и защищать Родину. Ну, обстрелы и у мирных бывают, это военная ситуация. Желаю, чтобы вернулся живым».
Мы с семьей очень переживали, но Кирилл успокаивал: «Страшно, а что делать. Кто, если не мы? Пока мы тут, спите спокойно. Не переживай за меня. Домой вернусь героем».
1 июня у парней был помывочный день. Утром десять человек повезли в баню. Как только автомобиль, в котором они ехали, выехал из лесополосы, в кузов машины прилетела ракета. Трое солдат погибли, еще семеро были ранены.
Сослуживцы мужа сразу же связались со мной, сообщили, что Кирилл погиб. Дали номер телефона председателя свердловского Комитета солдатских матерей. Там подтвердили, что муж погиб.
При этом из воинской части, откуда срочников направили на границу, мне, как законной супруге, так никто и не позвонил. В известность о случившемся никто не поставил. Ни извинений, ни соболезнований...
Мы были вынуждены выяснять всё сами. Позже в воинской части и Краснотурьинском военкомате подтвердили, что муж погиб.
Очень страшно за остальных ребят. После случившегося подрыва автомобиля, в котором погиб мой муж, матери выживших солдат сходят с ума, переживают за их жизнь. Ребята хотят жить. Родители стали писать жалобы и обращения. Но пока всё без движений. Надеюсь, ребят оттуда вывезут.
Кирилл погиб, защищая нашу Родину, кто понесет за это ответственность? Почему срочники вообще там оказались? Почему их не приравнивают к участникам боевых действий, ведь они находятся вместе с мобилизованными?
Очень тяжело осознавать, что моего мужа больше нет, ведь у нас была вся жизнь впереди. Он очень хотел дочку. Теперь я бьюсь везде, где только можно, чтобы получить ответы на вопросы. И очень переживаю за сослуживцев Кирилла.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова подтвердила гибель троих уральских срочников в Белгородской области. Солдаты проходили учебную подготовку. По словам омбудсмена, губернатор Евгений Куйвашев дал поручение достойно проводить солдат в последний путь и по возможности перевести раненных на Урал.
Также Татьяна Мерзлякова обратилась к первому замминистра обороны Валерию Герасимову с просьбой перевести срочников из Белгородской области, в первую очередь — попавших под обстрел. Все новости о специальной военной операции мы собираем в одном разделе.