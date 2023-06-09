«Очень боялись, что не успеем расписаться». Жена срочника рассказала, как он погиб под Белгородом

В беседе с E1.RU Александра рассказала всё, что знает о гибели срочников, и поделилась воспоминаниями о Кирилле. Публикуем ее рассказ от первого лица.

Кирилл был очень добрым и светлым человеком, всегда на позитиве, никогда не унывал. Очень дорожил своей семьей, она всегда была на первом месте.

