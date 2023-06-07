«Понадобится несколько лет, чтобы вернуть водоснабжение». Эксперты рассказали о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

Профессор, доктор технических наук и академик РАЕН Владимир Тетельмин заявил, что еще несколько дней вода продолжит сбрасываться по течению реки. В настоящий момент восстановить ГЭС невозможно.

— Два-три дня уйдет на то, чтобы вода ушла из водохранилища, примерно половина объема, в нижний бьеф. Это причинит немало ущерба: много чего затопит, много чего смоет, много чего разрушит, причем затопит она не только левый берег Днепра, но и правый, который находится под контролем украинской стороны, — говорит Владимир Тетельмин.