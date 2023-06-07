«Понадобится несколько лет, чтобы вернуть водоснабжение». Эксперты рассказали о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС на Днепре. Власти Новой Каховки информацию о подрыве ВСУ опровергли, но подтвердили, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Журналисты MSK1.RU поговорили с экспертами о том, что будет дальше, какие районы будут затоплены, а кто останется без воды.
Профессор, доктор технических наук и академик РАЕН Владимир Тетельмин заявил, что еще несколько дней вода продолжит сбрасываться по течению реки. В настоящий момент восстановить ГЭС невозможно.
— Два-три дня уйдет на то, чтобы вода ушла из водохранилища, примерно половина объема, в нижний бьеф. Это причинит немало ущерба: много чего затопит, много чего смоет, много чего разрушит, причем затопит она не только левый берег Днепра, но и правый, который находится под контролем украинской стороны, — говорит Владимир Тетельмин.
По мнению эксперта, последствия подрыва Каховской ГЭС можно сравнивать с аварией в Чернобыле, но при определенных действиях их можно избежать.
Авария на Чернобыльской АЭС — событие 26 апреля 1986 года. В этот день в Припяти произошло разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Разрушение носило взрывной характер, в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ — катастрофа стала крупнейшей в истории атомной энергетики.
— На верхнем бьефе — всё, что выше Каховской ГЭС, может произойти падение уровня воды до критической отметки. В этом месте находятся водозаборные сооружения, которые питают водой населенные пункты и Запорожскую АЭС, которая сейчас находится на консервации. Но тепло, которое выделяют ТВС (тепловыделяющие сборки в ядерном реакторе. — Прим. ред.), необходимо снимать, чтобы не повторилась история Чернобыля, — считает Владимир Тетельмин.
По словам профессора Анатолия Епифанова, эксперта по надежности плотины Саяно-Шушенской ГЭС, для ликвидации последствий потребуется несколько лет. А сейчас приступить к работам по восстановлению Каховской ГЭС просто невозможно.
— Грунтовая плотина полностью разрушена, и сама бетонная часть пострадала так, что восстановить это можно через несколько лет, а сейчас ничего нельзя сделать, — поделился с MSK1.RU Анатолий Епифанов. — Запорожская атомная станция осталась без системы охлаждения. Города, которые выше плотины были, тоже остались без воды, уровень воды упал, и насосы не работают.
— 36 поселков затоплены, всё погибло. Сам город Херсон тоже остался без воды. Сейчас главная проблема в том, что в Крымский канал вода поступать не будет. Там надо строить насосную станцию и качать туда воду, — заявил Анатолий Епифанов.
А вот что говорит Станислав Павлович Митрахович, ведущий эксперт фонда Национальной Энергетической безопасности и финансового университета при правительстве РФ, преподаватель.
— Какие последствия нас ждут? Будет ограничен сток воды в сторону Крыма по Северо-Крымскому каналу. С точки зрения уровня обеспечения республики водными ресурсами, то ситуация станет напряженной.
Должно пострадать сельское хозяйство в Крыму, оно очень водозатратное. В этом смысле будет проблема. Но с другой стороны, Крым же с 2014 до 2021 года жил без воды, которая до 2014 года исторически поступала с северной стороны Херсонской области. Регион и в этот раз справится, просто придется пожертвовать сельским хозяйством. Возможно, засохнет виноград.
С точки зрения водоснабжения населения и туристов, то, на мой взгляд, волноваться здесь не о чем, всё будет нормально.
Будут затоплены населенные пункты по левому берегу Днепра (более низкие), которые контролируются российскими властями и армией. Часть жилых территорий окажутся под водой, они расположены по правому берегу Днепра. Контроль за ними осуществляет украинская власть и армия.
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Что касается Каховской ГЭС, то она уже давно не работает на выпуск электроэнергии — из-за военных действий. Сама станция используется сейчас для регулирования слива и стока воды. У Запорожской АЭС теоретически могут быть проблемы. Она пострадает при случае выходы воды из Днепра, которая использовалась для охлаждения некоторой части АЭС (где хранится реактор и осуществляется работа ядерного топлива). Но я уверен, что специалисты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с этой задачей справятся.
Можно ли как-то предотвратить подобные аварии? По Днепру много всяких плотин есть, теоретически они также могут попасть в зону боевых действий. Никто не застрахован — это надо понимать.
Кто будет всё это восстанавливать? Время покажет, дождемся окончания военного конфликта.