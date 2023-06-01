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В Новосибирске в суд поступило дело о падении наледи с крыши на голову 8-летнего мальчика

По данным следствия, управляющая компания знала о наледи, но не убрала ее

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ЧП произошло на Богдана Хмельницкого

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В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о падении на голову ребенка наледи с крыши пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого. Информация об этом появилась на сайте суда.

— Органами предварительного расследования установлено, что ООО «Уют» принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию общего имущества многоквартирных домов и прилегающей территории. ООО «Уют» установило наличие наледи на крыше многоквартирного дома № 4 по улице Богдана Хмельницкого, при этом не приняло срочных мер по обеспечению безопасности людей, — говорится на сайте суда.

Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2022 года. С крыши дома № 4 по улице Богдана Хмельницкого на голову 8-летнего мальчика рухнула ледяная глыба. Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

Ранее похожий инцидент произошел в Октябрьском районе. С крыши дома на улице Кирова упал кусок наледи на 14-летнюю девочку.

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