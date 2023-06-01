В Новосибирске в суд поступило дело о падении наледи с крыши на голову 8-летнего мальчика

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о падении на голову ребенка наледи с крыши пятиэтажного дома на улице Богдана Хмельницкого. Информация об этом появилась на сайте суда.
— Органами предварительного расследования установлено, что ООО «Уют» принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию общего имущества многоквартирных домов и прилегающей территории. ООО «Уют» установило наличие наледи на крыше многоквартирного дома
Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2022 года. С крыши дома
Ранее похожий инцидент произошел в Октябрьском районе. С крыши дома на улице Кирова упал кусок наледи на