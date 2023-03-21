Сосулька упала на 14-летнюю девочку в Новосибирске: следователи начали проверку

Следователи начали проверку после падения сосульки на 14-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 20 марта с крыши дома на улице Кирова упал кусок наледи на 14-летнюю девочку. После случившегося подростка госпитализировали, специалисты оказывают помощь пострадавшей.