Сосулька упала на 14-летнюю девочку в Новосибирске: следователи начали проверку

Следователи начали проверку после падения сосульки на
По данным следствия, 20 марта с крыши дома на улице Кирова упал кусок наледи на
Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. Сейчас проводится проверка, в ходе нее будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании. Они должны очищать кровли от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
На момент публикации дозвониться до управляющей компании журналисту НГС не удалось.
На аппаратном совещании мэра глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков сообщил, что после происшествия на месте установили ограждения, а крыши домов очистили ото льда.
В конце февраля глыба льда сошла с карниза жилого дома на ребенка в Дзержинском районе.