СЕЙЧАС -6°С
Пробки 5/10
usd 77.24
eur 82.37
Тема дняСтрельба на Челюскинцев
Все новости
Все новости

Сосулька упала на 14-летнюю девочку в Новосибирске: следователи начали проверку

После инцидента подростка госпитализировали

2 549

Девочке оказывают помощь в больнице

Поделиться

Следователи начали проверку после падения сосульки на 14-летнюю девочку в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 20 марта с крыши дома на улице Кирова упал кусок наледи на 14-летнюю девочку. После случившегося подростка госпитализировали, специалисты оказывают помощь пострадавшей.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия. Сейчас проводится проверка, в ходе нее будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании. Они должны очищать кровли от снега и наледи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На момент публикации дозвониться до управляющей компании журналисту НГС не удалось.

На аппаратном совещании мэра глава администрации Октябрьского района Александр Колмаков сообщил, что после происшествия на месте установили ограждения, а крыши домов очистили ото льда.

В конце февраля глыба льда сошла с карниза жилого дома на ребенка в Дзержинском районе. 9-летняя девочка оказалась в больнице с переломом позвоночника. Ее мать обратилась в полицию.

По теме

СосулькаСнегУправляющая компания
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter