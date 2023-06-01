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Тема дняВ Бердске нашли тело мужчины с головой в лавочке
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«Упал и застрял головой в лавочке»: во дворе Бердска нашли мертвого мужчину

На место трагедии вызывали сотрудников МЧС

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Труп обнаружили на улице Ленина в Бердске

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В Бердске на улице Ленина нашли тело мертвого мужчины. Как рассказал НГС свидетель происшествия, сибиряк застрял головой в скамейке.

— Мужчина сидел на скамейке, затем ему стало плохо, он начал вставать, не удержался, упал и застрял головой между спинкой и сиденьем лавочки, — рассказал читатель НГС.

По словам очевидцев, на место пригласили спасателей, которые помогли извлечь тело.

— На место происшествия выезжали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Все обстоятельства трагедии уточняйте у полиции, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины.

— В полицию поступила заявка, на место выезжала следственно-оперативная группа по факту обнаружения тела мужчины. Его личность установлена, он является местным жителем, ему 46 лет. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — пояснили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске мужчина упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.

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