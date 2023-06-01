«Упал и застрял головой в лавочке»: во дворе Бердска нашли мертвого мужчину

В Бердске на улице Ленина нашли тело мертвого мужчины. Как рассказал НГС свидетель происшествия, сибиряк застрял головой в скамейке.
— Мужчина сидел на скамейке, затем ему стало плохо, он начал вставать, не удержался, упал и застрял головой между спинкой и сиденьем лавочки, — рассказал читатель НГС.
По словам очевидцев, на место пригласили спасателей, которые помогли извлечь тело.
— На место происшествия выезжали сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Все обстоятельства трагедии уточняйте у полиции, — пояснили в пресс-службе регионального МЧС.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт обнаружения тела мужчины.
— В полицию поступила заявка, на место выезжала следственно-оперативная группа по факту обнаружения тела мужчины. Его личность установлена, он является местным жителем, ему 46 лет. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, — пояснили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске мужчина упал с балкона в доме на улице Мясниковой, 30. По словам местных жителей, перед этим он вел себя неадекватно и сидел на перилах балкона с зонтом в руках.