«Лишился морды»: последствия ДТП на Разъезде Иня в Новосибирске попали на видео

В Новосибирске в ночь с 26 на 27 мая на Бердском шоссе произошло ДТП с участием ВАЗ-2114. Видео последствий аварии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Бердском шоссе, на Разъезде Иня, ВАЗ-2114 лишился морды, — написал автор поста.
Судя по кадрам, на месте работают сотрудники МЧС и скорая. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ не пришел.
Ранее в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями. На месте собралась пробка.