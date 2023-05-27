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«Лишился морды»: последствия ДТП на Разъезде Иня в Новосибирске попали на видео

Судя по кадрам, на месте работают сотрудники МЧС и скорая

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Информация о пострадавших уточняется

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В Новосибирске в ночь с 26 на 27 мая на Бердском шоссе произошло ДТП с участием ВАЗ-2114. Видео последствий аварии опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На Бердском шоссе, на Разъезде Иня, ВАЗ-2114 лишился морды, — написал автор поста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Судя по кадрам, на месте работают сотрудники МЧС и скорая. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. На момент публикации ответ не пришел.

Ранее в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук троллейбус столкнулся с четырьмя автомобилями. На месте собралась пробка.

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