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В центре Краснодара взровался беспилотник

Момент взрыва попал на видео

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Очевидцы сняли взрыв беспилотника

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В центре Краснодара ранним утром взорвался беспилотник. По данным оперативного штаба Краснодарского края, это случилось в 04:17 местного времени.

— По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет, — говорится в сообщении.

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии происшествия и говорят, что перед взрывом слышали в небе звуки, характерные для работы дронов.

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По словам очевидцев, пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов.

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Также в соцсетях публикуют видео с моментом взрыва.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

КраснодарКраснодарский крайБПЛАВзрыв
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