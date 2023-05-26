В центре Краснодара взровался беспилотник

В центре Краснодара ранним утром взорвался беспилотник. По данным оперативного штаба Краснодарского края, это случилось в 04:17 местного времени.
— По информации, поступающей в ЕДДС города, в 04:17 в г. Краснодаре был слышен хлопок в районе здания на ул. Морская, 54/2. На место направлены экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет, — говорится в сообщении.
Местные жители публикуют в соцсетях фотографии происшествия и говорят, что перед взрывом слышали в небе звуки, характерные для работы дронов.
По словам очевидцев, пострадало здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов.
Также в соцсетях публикуют видео с моментом взрыва.