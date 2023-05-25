Автомобиль сорвался с домкрата и придавил мужчину в Новосибирске

24 мая в Заельцовском районе Новосибирска на мужчину упал автомобили в гараже. Пострадавшего в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи.
Как сообщили в телеграм-канале «Спасатели МАСС», инцидент произошел вчера в 22:42 на улице Баженова. 56-летний ремонтировал автомобиль Honda CR-V в гараже. Машина сорвалась с домкрата и придавила новосибирца.
— Он был извлечён из-под машины соседями до приезда спасателей. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, провели сердечно-легочную реанимацию, — говорится в сообщении.
Пострадавшего в тяжелом состоянии передали врачам скорой помощи.
Недавно в Ленинском районе Новосибирска сотрудники МАСС спасли 23-летнего парня, который сидел в открытом окне 7-го этажа.