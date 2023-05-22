В Белгородскую область проникла группа диверсантов

В Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, диверсанты проникли на территорию Грайворонского округа.
— Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать, — написал Гладков.
2 марта группа диверсантов проникала в Брянскую область — об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Александр Богомаз. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен
Тогда в Кремле заявили, что речь идет об «атаке террористов», а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Позднее ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области провокацией. Спустя неделю в Минобороны РФ заявили, что нанесли «массированный удар возмездия» по территории Украины в ответ на организованные теракты. Как сообщили в ведомстве, целями удара стали ключевые элементы военной инфраструктуры, оборонные предприятия и обеспечивающие их объекты энергетики.
Мы следили за происходящим в онлайн-трансляции.