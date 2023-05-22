Появилось видео с места массовой аварии с «Ладой» и BMW — в нем пострадала пассажирка

Момент столкновения автомобилей на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске попал на видео. Массовая авария произошла
Видео опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54 Black». На записи видно, что водитель «Хонды-Фит» при развороте не пропустил «Ладу-Приору», которая двигалась во встречном направлении. Затем Honda столкнулась с BMW.
— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада-Приора», женщина 2004 года рождения, характер травм уточняется, на месте работают сотрудники ДПС, — сообщили ранее в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, как на Димитровском мосту пострадали два человека из-за массового ДТП. Одного человека увезли на скорой.