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Появилось видео с места массовой аварии с «Ладой» и BMW — в нем пострадала пассажирка

На записи видно, что водитель «Хонды» не пропустил «Приору»

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Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения

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Момент столкновения автомобилей на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске попал на видео. Массовая авария произошла 22 мая, в результате пострадала 19-летняя девушка.

Видео опубликовали в телеграмм-канале «АСТ-54 Black». На записи видно, что водитель «Хонды-Фит» при развороте не пропустил «Ладу-Приору», которая двигалась во встречном направлении. Затем Honda столкнулась с BMW.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Фрагмент ДТП

Видео: «АСТ-54 Black»

— В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Лада-Приора», женщина 2004 года рождения, характер травм уточняется, на месте работают сотрудники ДПС, — сообщили ранее в отделе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Ранее НГС писал о том, как на Димитровском мосту пострадали два человека из-за массового ДТП. Одного человека увезли на скорой.

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