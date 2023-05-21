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«Девушку без сознания доставали». 19-летняя девушка пострадала в массовом ДТП на Дуси Ковальчук

По словам очевидцев, один из автомобилей участников ДТП загорелся

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Очевидцы утверждают, что в ДТП сильно пострадала девушка

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21 мая на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске произошло ДТП с тремя автомобилями, один из которых загорелся. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— У дома № 252 на улице Дуси Ковальчук столкнулись 3 автомобиля. Один из них загорелся, есть пострадавшие. Девушку без сознания доставали из машины, увезли на скорой, — цитирует очевидца «АСТ-54».

По данным городского ГИБДД, пострадавшая — пассажирка автомобиля Lada Priora, девушке 19 лет.

— Водитель автомобиля «Хонда-Фит» при развороте совершил столкновение со встречным автомобилем «Лада-Приора», после чего автомобиль «Лада-Приора» совершил столкновение с автомобилем БМВ 525i и совершил наезд на препятствие (дерево), — озвучили предварительную информацию в ГИБДД.

Сегодня кроссовер Volvo протаранил автомобиль Росгвардии — смотрите видео с оживленного перекрестка в Новосибирске.

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