Автомобиль Росгвардии столкнулся с кроссовером Volvo в Новосибирске

21 мая на пересечении улиц Кирова и Никитина в Новосибирске произошло ДТП с участием кроссовера Volvo XC90 и автомобиля Росгвардии. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».
О последствиях ДТП автор видео не сообщил. НГС адресовался с запросом в региональное управление Росгвардии и МВД Новосибирской области.
Ранее наши коллеги рассказали, как семья насмерть сбитой росгвардейцем девочки в Кемеровском районе переживает трагедию. Родственники опасаются, что виновнику гибели школьницы удастся избежать ответственности.