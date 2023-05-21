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Автомобиль Росгвардии столкнулся с кроссовером Volvo в Новосибирске

ДТП произошло на пересечении Кирова и Никитина

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О пострадавших в ДТП не сообщается

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21 мая на пересечении улиц Кирова и Никитина в Новосибирске произошло ДТП с участием кроссовера Volvo XC90 и автомобиля Росгвардии. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

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Автомобили столкнулись на оживленном перекрестке

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

О последствиях ДТП автор видео не сообщил. НГС адресовался с запросом в региональное управление Росгвардии и МВД Новосибирской области.

Ранее наши коллеги рассказали, как семья насмерть сбитой росгвардейцем девочки в Кемеровском районе переживает трагедию. Родственники опасаются, что виновнику гибели школьницы удастся избежать ответственности.

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