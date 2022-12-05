«Мамочка, пойдем домой. Завтра нужно ехать в морг»: как семья насмерть сбитой росгвардейцем девочки переживает трагедию

В селе Мазурово в Кемеровском округе 20 ноября автомобиль сбил
Вскоре после происшествия по подозрению в совершении преступления был задержан командир роты кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Он отрицал причастность к ДТП, однако в отношении него завели уголовное дело, суд заключил его под стражу на два месяца.
Что происходило в день трагедии и после и как родные девочки переживают случившееся, нам рассказала ее мама Елена Ганиева.
Вечером 20 ноября в селе Мазурово
За минуту до этого Альбина сказала маме, что хочет манную кашу, та позвонила соседям, убедилась, что молоко у них есть, и предупредила о скором визите дочери. Девочка оделась и отправилась по привычному пути, по обочине вдоль автодороги на улице Советской. Тогда мама видела ее живой в последний раз.
— Спустя несколько минут мне позвонил сын, он в тот момент был в гостях у соседей. Спросил, не слышала ли я, почему на нашей улице машины с мигалками, случилось ли что-то. Ответила, что не знаю, а через секунду внутри меня как будто всё рухнуло. Мы с Кариной, старшей дочерью, взяли одежду, какая была под рукой, и выбежали, там уже стояла скорая. Врачи выяснили, кто мы такие, сказали, что ребенка сбила машина, что она жива и сейчас без сознания. При этом Карину отвели в сторону и ей что-то отдельно сказали. Я просила, чтобы меня пропустили к Альбине, и настаивала, что поеду с ней в больницу. После общения с медиками Карина отвела меня на несколько метров и сказала: «Мамочка, пойдем, пожалуйста, домой. Завтра нужно будет ехать в морг», — рассказала мама погибшей девочки Елена Ганиева.
Елена ненадолго ушла домой, после чего вновь вернулась на место аварии. Там еще стояла скорая, работали полицейские и следователи, а местные собрались, чтобы узнать, что случилось.
В какой-то момент, вспоминает Елена, к одному из сотрудников полиции приблизился мужчина, похожий на пьяного. При ходьбе он шатался, речь была невнятной. Однако окружающие четко расслышали, как он заявил сотруднику правоохранительных органов, что у него недавно угнали машину.
— Цепочка у всех вокруг выстроилась мгновенно, что, скорее всего, машину, которая сбила Альбину, вел именно этот человек, а теперь он пытается представить всё так, будто ее угнали, а за рулем был не он. К тому моменту в село из Кемерова приехали моя старшая дочь и ее муж, они тоже стояли рядом. Зять, услышав эти слова, едва не набросился на «рассказчика», ему в последний момент помешали полицейские. Я сама не видела, но, судя по всему, этого пьяного они задержали. Потом мы узнали, что это сотрудник Росгвардии. Его в последние дни до аварии неоднократно замечали в селе пьяным. Соседи сказали, что накануне несколько раз видели, как его машина проносилась по селу на большой скорости, — говорит Елена Ганиева.
По словам Елены, в ночь после ДТП ее отвезли для опроса в Следственный комитет, а чуть позже туда же доставили задержанного росгвардейца. Раньше с ним она не была знакома. Через стену женщина слышала, как сотрудник ведомства сообщил следователям, что находится в отпуске, поэтому несколько дней подряд употребляет алкоголь. При этом, отмечает Елена, мужчина настаивал, что в тот вечер за руль не садился и к смерти ее дочери отношения не имеет.
Как писал NGS42.RU, против росгвардейца возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека (
В кузбасском управлении Росгвардии сообщили, что в отношении сотрудника проводится служебная проверка, по окончании которой он будет уволен и привлечен к ответственности согласно законодательству.
Прощание с Альбиной прошло 23 ноября. Как рассказывает ее мама, церемонию посетило очень много людей. С организацией похорон семье помогли в местной школе, причем не только педагоги, но и родители учеников. Финансовую помощь передали и сослуживцы задержанного из Росгвардии.
— Не знаю, на что он рассчитывает, отрицая содеянное. Может, что по линии правоохранительных органов ему как-то помогут уйти от ответственности? Надеюсь, этого не произойдет. Говорит, что машину угнали, но ее путь легко установить по камерам наблюдения в селе. Плюс автомобиль в итоге обнаружили с разбитой передней частью у его же дома. Есть свидетель, которой, с его слов, видел этого росгвардейца вскоре после ДТП, как тот хватался за голову и постоянно повторял: «Что делать?» И добавлял, что, кажется, человека сбил. Считаю, для любого такое поведение неподобающее, тем более для сотрудника правоохранительных органов. Ты же должен защищать людей и быть примером для них, а кем ты показал себя на самом деле? Не просто пьяным сел за руль и сбил ребенка, но и оставил его умирать. Кто знает, что было бы, если бы ты сразу остановился и вызвал скорую? — обращается к задержанному мама девочки.
Елена Ганиева рассказала NGS42.RU, что у ее погибшей дочери Альбины три сестры — 8, 15 и 26 лет — и
Альбина Ганиева училась в шестом классе, ходила в кружок пения и в театральный. Она очень любила музыку, всерьез увлекалась этим и хотела развиваться в музыкальной сфере.
— Двумя месяцами ранее я похоронила мужа. Он умер от онкологии. Если честно, до сих пор не могу поверить и смириться с этими утратами. Просыпаюсь и представляю, что сейчас поеду к супругу в больницу. Или что дочка придет после кружков и опять скажет: «Мама, ну дай 20 рублей на мороженое!» Каким я вижу справедливый исход разбирательства? Справедливого уже не будет, потому что дочь мне никто не вернет. На мой взгляд, за такое нужно давать пожизненный срок. Или оставьте меня хотя бы на несколько минут наедине с этим человеком. Я вас уверяю, никакие навыки бойца Росгвардии его тогда не уберегут, — говорит Елена Ганиева.
По словам мамы, Альбина выступала на мероприятиях в Кемеровском округе в составе коллектива и должна была выйти на сцену 25 ноября, на концерте ко Дню матери. Ее место заняла руководитель коллектива, свое выступление вокалисты посвятили памяти девочки.