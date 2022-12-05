«Мамочка, пойдем домой. Завтра нужно ехать в морг»: как семья насмерть сбитой росгвардейцем девочки переживает трагедию

За минуту до этого Альбина сказала маме, что хочет манную кашу, та позвонила соседям, убедилась, что молоко у них есть, и предупредила о скором визите дочери. Девочка оделась и отправилась по привычному пути, по обочине вдоль автодороги на улице Советской. Тогда мама видела ее живой в последний раз.

— Спустя несколько минут мне позвонил сын, он в тот момент был в гостях у соседей. Спросил, не слышала ли я, почему на нашей улице машины с мигалками, случилось ли что-то. Ответила, что не знаю, а через секунду внутри меня как будто всё рухнуло. Мы с Кариной, старшей дочерью, взяли одежду, какая была под рукой, и выбежали, там уже стояла скорая. Врачи выяснили, кто мы такие, сказали, что ребенка сбила машина, что она жива и сейчас без сознания. При этом Карину отвели в сторону и ей что-то отдельно сказали. Я просила, чтобы меня пропустили к Альбине, и настаивала, что поеду с ней в больницу. После общения с медиками Карина отвела меня на несколько метров и сказала: «Мамочка, пойдем, пожалуйста, домой. Завтра нужно будет ехать в морг», — рассказала мама погибшей девочки Елена Ганиева.