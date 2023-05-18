«Переходил пути в наушниках»: стали известны подробности гибели подростка под Новосибирском

Следователи сообщили обстоятельства гибели
По информации ведомства, инцидент произошел 18 мая около 16:00 на оборудованном пешеходном переходе, расположенном между станциями Бердск — Искитим. Подросток переходил пути в наушниках по переходу перед приближающимся железнодорожным составом.
— Подаваемые звуковые сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — указано в сообщении.
По факту происшествия Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (
В декабре на станции Искитим в Новосибирской области поезд сбил