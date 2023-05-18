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«Переходил пути в наушниках»: стали известны подробности гибели подростка под Новосибирском

Инцидент произошел 18 мая между станциями Бердск — Искитим

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Следователи проводят доследственную проверку

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Следователи сообщили обстоятельства гибели 14-летнего подростка на железной дороге в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, в результате наезда железнодорожного состава несовершеннолетний мальчик скончался на месте происшествия.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 мая около 16:00 на оборудованном пешеходном переходе, расположенном между станциями Бердск — Искитим. Подросток переходил пути в наушниках по переходу перед приближающимся железнодорожным составом.

— Подаваемые звуковые сигналы повышенной громкости и экстренное торможение не позволили избежать наезда. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия, — указано в сообщении.

По факту происшествия Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В декабре на станции Искитим в Новосибирской области поезд сбил 67-летнего мужчину. Пенсионера доставили в больницу, у него диагностировали перелом ноги.

Обновлено.
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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