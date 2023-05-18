«Переходил пути в наушниках»: стали известны подробности гибели подростка под Новосибирском

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Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).