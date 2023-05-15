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Частные дома загорелись в Ленинском районе в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что огонь распространился минимум на три здания

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На месте работают пожарные

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Поздним вечером 15 мая в Первом переулке Костычева в Новосибирске загорелись частные дома. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».

— Горят три дома в 1-м переулке Костычева, — сообщил автор опубликованного видео.

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Очевидцы снимают пожар из окна

Видео: «АСТ-54» «ВКонтакте»

НГС направил запрос в региональное управление МЧС, на момент публикации редакция не получила оперативного комментария спасателей.

По словам подписчиков «АСТ-54», на месте работают пожарные.

Сегодня стало известно, что чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 22 мая. В регионе уже месяц действует особый противопожарный режим.

ПожарГорят домаПожарныеТушение пожара
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