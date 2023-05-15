Частные дома загорелись в Ленинском районе в Новосибирске

Поздним вечером 15 мая в Первом переулке Костычева в Новосибирске загорелись частные дома. Об этом сообщает паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».
— Горят три дома в 1-м переулке Костычева, — сообщил автор опубликованного видео.
НГС направил запрос в региональное управление МЧС, на момент публикации редакция не получила оперативного комментария спасателей.
По словам подписчиков «АСТ-54», на месте работают пожарные.
Сегодня стало известно, что чрезвычайно высокая пожароопасность сохранится в Новосибирской области до 22 мая. В регионе уже месяц действует особый противопожарный режим.